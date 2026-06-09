外交部稱經濟海域談判非我主權遭瓜分！批陸無權透過執法擴張管轄

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外交部今日再重申指出，經濟海域談判非我主權遭瓜分，並怒批中國無權透過執法擴張管轄。（劉宇捷攝）

日菲專屬經濟海域（EEZ）談判持續延燒，中國交通部更藉此透過執法主張海域管轄權；對此外交部也重申，專屬經濟海域劃界並非領土、領海主權遭瓜分，亦不會影響我漁民之合法作業權益；並譴責中國無權以任何理由對我國東部海域主張執法權，趁機擴張管轄、破壞區域和平穩定。

外交部今（9）特別澄清，外界部分言論將專屬經濟海域劃界與領土、領海主權混為一談，並聲稱我國領土或領海恐遭瓜分，相關說法並不符合國際海洋法實務及事實。

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外交部強調，專屬經濟海域是沿岸國就海洋資源享有特定主權權利及管轄權的海域制度，並非領土或領海主權範圍。因此，日本與菲律賓未來討論的專屬經濟海域劃界問題，不涉及我國主權歸屬，也不影響我國漁民在我國專屬經濟海域內的合法作業權益。

外交部重申，日方不只一次說明，如日本台灣交流協會於6月8日也再次表示，日菲協議將不影響第三方權利。因此，日菲兩國劃界談判效力不僅不及於我國，我國東部專屬經濟海域所享各項權益無論現在或未來均不受影響。

外交部也說，日菲雙方未來如進行相關談判，應充分顧及我國與相關海域權益重疊的事實與權益，並與我方保持溝通協商。且我國與日本於2013年所簽《台日漁業協議》及與菲律賓於2015年簽署《台菲漁業執法合作協定》等既有合作機制仍然持續進行，我國與日本及菲律賓相關海事議題持續分別透過該等機制進行溝通與交流。

此外，日本及菲律賓目前尚未正式展開談判，也未議定具體談判時程。針對外界所稱我國漁民將因相關談判結果而立即面臨登檢、扣押或作業受限等說法，均與事實不符。外交部將持續與相關國家保持密切聯繫，堅定維護我國海洋權益及漁民作業權利，並呼籲各界理性看待相關議題，避免遭不實資訊誤導。

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