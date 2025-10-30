外交部組團赴瓜地馬拉貝里斯考察 擬推旅展方案

（中央社記者楊堯茹台北30日電）外交部邀集12家旅遊業者組觀光踩線團，赴瓜地馬拉、貝里斯考察，與當地旅遊業者互動交流，拓展海外合作商機，外交部規劃在11月舉行的台北國際旅展與旅行業者合作推出邦交國旅遊及促銷方案。

外交部今天發布新聞稿指出，為推動「總合外交」八大旗艦計畫的「永續觀光」目標，外交部委由中美洲經貿辦事處（CATO）透過中華民國旅行商業同業公會全國聯合會及各縣市旅行商業同業公會等共同協力，邀集12家旅遊業者計14人組成瓜地馬拉及貝里斯觀光踩線團，於19日至28日完成實地考察。

廣告 廣告

外交部表示，台灣旅遊業者踩線團在瓜、貝期間分別受到兩國觀光局熱烈歡迎，並協助安排行程及派員陪同介紹；此外，對台灣推動友邦永續觀光及深化雙邊觀光合作與交流的努力表示肯定與感謝，期許台灣旅客帶動當地經濟發展與觀光產業商機，並將兩友邦旅遊實力推升至國際舞台。

外交部說明，瓜地馬拉及貝里斯觀光踩線團參訪行程以馬雅文明及自然生態美景為主題，19日至24日在瓜國期間，深度走訪被譽為馬雅文明心臟的蒂卡爾（Tikal）國家公園、聯合國教科文組織列入世界文化遺產的古都安提瓜（La Antigua）市及火山探險與咖啡莊園等。

外交部提到，24日至28日在貝國除參訪當地蘇南圖尼奇（Xunantunich）馬雅文明遺址外，也到世界十大潛水熱門景點大藍洞（Great Blue Hole）欣賞海洋生態與海景、品嚐海鮮美食，以及與當地旅遊業者互動交流，拓展海外合作商機。

外交部強調，此次觀光踩線團已為台灣與瓜、貝兩國未來推動觀光合作奠定良好基礎，期盼透過業者以專業旅遊經驗與知識，結合民眾旅遊喜好與需求，設計專屬旅遊套裝主題行程，同時經由旅遊增進對瓜、貝兩個中美洲友邦的認識，外交部也規劃在11月舉行的台北國際旅展與旅行業者合作推出邦交國旅遊及促銷方案，結合民間交流落實「總合外交」與友邦共榮互惠的政策理念與目標。（編輯：謝佳珍）1141030