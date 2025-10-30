外交部組團赴瓜地馬拉貝里斯考察 擬推旅展方案
（中央社記者楊堯茹台北30日電）外交部邀集12家旅遊業者組觀光踩線團，赴瓜地馬拉、貝里斯考察，與當地旅遊業者互動交流，拓展海外合作商機，外交部規劃在11月舉行的台北國際旅展與旅行業者合作推出邦交國旅遊及促銷方案。
外交部今天發布新聞稿指出，為推動「總合外交」八大旗艦計畫的「永續觀光」目標，外交部委由中美洲經貿辦事處（CATO）透過中華民國旅行商業同業公會全國聯合會及各縣市旅行商業同業公會等共同協力，邀集12家旅遊業者計14人組成瓜地馬拉及貝里斯觀光踩線團，於19日至28日完成實地考察。
外交部表示，台灣旅遊業者踩線團在瓜、貝期間分別受到兩國觀光局熱烈歡迎，並協助安排行程及派員陪同介紹；此外，對台灣推動友邦永續觀光及深化雙邊觀光合作與交流的努力表示肯定與感謝，期許台灣旅客帶動當地經濟發展與觀光產業商機，並將兩友邦旅遊實力推升至國際舞台。
外交部說明，瓜地馬拉及貝里斯觀光踩線團參訪行程以馬雅文明及自然生態美景為主題，19日至24日在瓜國期間，深度走訪被譽為馬雅文明心臟的蒂卡爾（Tikal）國家公園、聯合國教科文組織列入世界文化遺產的古都安提瓜（La Antigua）市及火山探險與咖啡莊園等。
外交部提到，24日至28日在貝國除參訪當地蘇南圖尼奇（Xunantunich）馬雅文明遺址外，也到世界十大潛水熱門景點大藍洞（Great Blue Hole）欣賞海洋生態與海景、品嚐海鮮美食，以及與當地旅遊業者互動交流，拓展海外合作商機。
外交部強調，此次觀光踩線團已為台灣與瓜、貝兩國未來推動觀光合作奠定良好基礎，期盼透過業者以專業旅遊經驗與知識，結合民眾旅遊喜好與需求，設計專屬旅遊套裝主題行程，同時經由旅遊增進對瓜、貝兩個中美洲友邦的認識，外交部也規劃在11月舉行的台北國際旅展與旅行業者合作推出邦交國旅遊及促銷方案，結合民間交流落實「總合外交」與友邦共榮互惠的政策理念與目標。（編輯：謝佳珍）1141030
其他人也在看
2028不一定推盧秀燕？鄭麗文：還有這兩人
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，面對2028大選，過去多人都認為台中市長盧秀燕是最強母雞，不過鄭麗文卻說，「恐怕不只一位」，引發議論。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
出國比國旅便宜 議員：問題在「一例一休」
[NOWnews今日新聞]國旅市場低迷，各縣市政府紛紛想方設法刺激消費。台中市議員李中今(29)日質詢指出，觀光不振的根本問題在於休假制度不合時宜，中央推動「一例一休」造成假期過度集中於週末，不僅讓住...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
鄭麗文曾喊「我是中國人」 蔡正元：若不改2026多人落選
國民黨主席朱立倫卸任前，最後一次中常會上，特別提到，率領200多名黨工總辭，是為保留最大人事空間給新任主席，不過外界質疑，這狀況史無前例，是有意讓鄭麗文陷入無人可用窘境。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
今年前3季「出境比入境」多805萬人次！ 觀光署長認了：國旅住宿太貴
國人寧願出國玩、也不願國內旅遊！觀光署今天（30日）證實，今年1月到9月，出境人數比入境人數多了805萬人，「觀光逆差」比去年更嚴重。觀光署長陳玉秀也坦言，國旅有三大問題，其中一項是「住宿費太貴」，明年也要提解決辦法。立法院交通委員會今天舉行專案報告，要求觀光署對國際旅客來台、旅宿業缺工情形做說明。自由時報 ・ 3 小時前
普發一萬放大！這飯店早午餐只要360元、再抽萬元套房
全民普發一萬即將登場，最快11月12日入帳，全民再度迎來大紅包！飯店業者適逢週年慶，推出大利多「現金放大術」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
他發現「便宜機票多不含托運」過來人認證：真的可以
歲末年終，許多民眾會利用特休出國旅遊，為了省機票錢，不少人會密切關注便宜機票，不過有網友發現，大多超值機票均不含托運行李，讓原PO相當納悶「真的很多人出國沒帶托運行李嗎？」引發討論。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 22 小時前
被周玉蔻酸「髒又醜」王世堅皺眉回這句
[NOWnews今日新聞]民進黨積極布局2026地方選戰，在台北市長人選上，名嘴周玉蔻今（29）日表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！」更大酸綠委王世堅「醜又髒」。對此，王世堅受訪時回...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
民眾黨曝首波議員提名名單 黃國昌這樣期許
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨今(29)日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
鄭麗文四大支柱延續馬連路線 郭正亮讚人事布局「明快」
國民黨主席當選人鄭麗文近日公布了新的黨中央人事名單，任命李乾龍、季麟連、張榮恭和蕭旭岑為副主席，其中李乾龍同時兼任祕書長。前立委郭正亮在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，這幾位副主席的任命明顯延續了馬英九和連戰的兩岸路線，這一策略可謂「明快」。中天新聞網 ・ 1 天前
買到「超便宜機票」 他問：真有人不託運行李嗎？過來人解答了
你喜歡出國玩嗎？會特意找便宜的機票買嗎？有網友非常好奇的問，說常常看到有人分享自己買到便宜的機票，但前提都是「不含託運行李」，他質疑真的很多人出國不用託運行李嗎？話題一出，就引發網友熱烈討論，許多曾經不託運行李出國的人都紛紛現身說法了。鏡報 ・ 22 小時前
2020年新冠疫情：郵輪的消亡之地
新冠疫情爆發後，郵輪業者苦苦掙扎求生，但其中一個選擇是拆解老舊船隻——這為一位攝影師提供了一個獨特的視角。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
手刀快搶！2026武陵農場櫻花季日期出爐 11/1開放訂房
武陵農場深秋時節，漫山楓紅，最受關注的「2026武陵農場櫻花季」即將在明年春季登場，武陵農場公布最新訂房與交通管制訊息，明年櫻花季管制期間暫定自2026年2月13日至3月1日為期17天，將於11月1日早上8:30開放國民賓館115年2月份之訂房，賞櫻旅客務必提前規劃，手刀搶訂。自由時報 ・ 5 小時前
迎草嶺古道芒花季 東北角風管處推出接駁車 (圖)
交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處配合中央社 ・ 1 天前
免開車輕旅行 搭「台灣好行－故宮南院線」輕鬆遊民雄
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】如果想安排一場輕鬆小旅行，不用煩惱開車或停車問題，不妨搭乘「台灣好行－故宮南院線台灣好報 ・ 20 小時前
出入境旅客數大失衡！賴正鎰籲「開放陸客」
[NOWnews今日新聞]交通部觀光署最新統計，今（2025）年前7個月台灣出境旅遊人數年增10.5%，高達1087萬人次，但同期入境旅客年增率不到10%，僅435萬人次，顯示觀光人潮不如預期，全國商...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
入關又退關！長榮東京返台班機飄焦味 延誤3小時喊卡
入關又退關！長榮東京返台班機飄焦味 延誤3小時喊卡EBC東森新聞 ・ 23 小時前
關子嶺泥湯深度遊 泡湯、嶺頂、水火同源與古剎禪意以及採果樂！
臺南關子嶺泥湯(圖：台南觀旅局提供)【旅遊經洪書瑱報導】已步入了微涼的秋季後，就是泡湯養生的好時節，旅遊經 ・ 4 小時前
蔣萬安：輝達總部確定落腳北士科T17、T18基地 (圖)
台北市長蔣萬安29日率台北市政府官員赴議會報告115年度市府施政計畫及總預算案等議案，並宣布輝達明確表示台灣總部地點就會在北士科T17、T18基地。圖為蔣萬安（左）與台北市副市長李四川（右）席間交換意見。中央社 ・ 22 小時前
確定了！虎航「台南、高雄-熊本」12/23啟航 台南─沖繩12/25出發
即時中心／林耿郁報導眾所矚目的虎航「台南—熊本」與「高雄—熊本」兩條航線，確定將於今（2025）年12月23日起飛，之後每週二、五都會有一趟往返航班；另外台南─沖繩航線，也將於12月25日正式出發，預計每週四、日各往返一趟，提供旅客更豐富的航點選擇。民視 ・ 1 天前
習川會》正式開始 中美雙邊談判進入深水區
【楊日興／韓國釜山報導】（10：20更新）習川會正式開始，根據APEC大會提供影像，大陸國家主席習近平在致詞時向川普釋出善意，隨後直播，顯示習近平、美國總統川普已率雙方高官幕僚正式開始進行雙邊談判，進入深水區。中時財經即時 ・ 4 小時前