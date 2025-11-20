外交部組「無人機外交小組」 盼以無人機創造外交效益

中科院與經濟部、國發會今天(20日)舉辦「民雄航太暨無人機產業園區」開發說明會。其中，外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋在會中透露，外交部已經組成「無人機外交小組」，本週已向總統府高層報告，目的在簡化本國無人機法規，成為各國適用標準，進一步拓展至邦交國及友好國家，讓無人機變成外交的工具。

中科院20日在台北舉辦「民雄航太暨無人機產業園區」開發說明會，廣邀國內外無人機領域專家及業者與會。

外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋在自由交流階段中透露，賴清德總統提出要打造「台灣之盾」(T-Dome)，建立可信賴的軍工產業，而台灣的半導體、AI等領域的優勢是發展無人機產業的基礎。因此，外交部已組成「無人機外交小組」，並於本週向總統府高層報告相關計畫，將讓無人機成為外交的工具。

江振瑋也進一步說明「無人機外交小組」的兩階段計畫。第一階段著重於邦交國，協助友邦建立無人機相關法規和認證，進而擴展台灣的市場影響力並提供測試場地。他舉例，過去台灣曾向巴拉圭轉讓AT-3教練機，但飛機的維護成本很高，未來就能用無人機取代部分飛機的功能；再加上許多邦交國在農業、物流等層面有商用無人機的需求，台灣可簡化無人機相關法規與認證後，也成為友邦的標準，增加台灣無人機市場的黏著度，「將來他們的市場就是我們的市場，甚至他們鄰近國家的市場也會是我們的市場。」

江振瑋也進一步指出，「無人機外交小組」的第二階段計畫則是擴大到日本、菲律賓等友好國家，他認為這些國家對無人機需求很高，但重要零組件卻非常需要台灣的資源，因此需要雙邊合作或多邊媒合。江振瑋說，台灣在發展無人機產業的同時，也要考慮外交效益，就如同晶片，台灣在與該國合作的時候，無人機就能是外交的工具，也能產生外交效益。(編輯：宋皖媛)