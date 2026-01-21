外交部與國史館合作出版「外交史料專書」 錢復等多位前外長親自參與

外交部長林佳龍今天（21日）宣布將與國史館合作，邀請多位卸任外長口述歷史並出版外交史料專書。（圖／陳凱貞攝）

外交部長林佳龍今天（21日）宣布將與國史館合作，邀請多位卸任外長口述歷史並出版外交史料專書，包括錢復、陳唐山、黃志芳、李大維、田弘茂等多位退休部長皆親自出席簽約儀式觀禮。林佳龍表示，將外交前輩經驗納入國家記憶，不僅呈現外交部寶貴內功、經驗傳承，也展現民主治理的典範。

外交部今天下午舉辦「外交部與國史館合作出版外交史料專書簽約啟動儀式」，由林佳龍主持，並與國史館長陳儀深代表簽約，規劃未來將邀請多位卸任外長口述歷史並出版外交史料專書。前外交部長錢復，與陳唐山、黃志芳、李大維、田弘茂等人皆現身活動現場，現場也有多位退休大使出席，氣氛溫馨。

廣告 廣告

外交部今天下午舉辦「外交部與國史館合作出版外交史料專書簽約啟動儀式」，多名退休外長和大使皆出席活動。（圖／陳凱貞攝）

林佳龍致詞時表示，外交史料專書是將卸任部長、大使們的口述歷史，正式納入國家記憶，並結合國史館訪談員以及外交部檔案史料，讓歷史真相可以被真實呈現，也成為國家的重要歷史資產。

林佳龍說，外交前輩曾在觥籌交錯之間化解危機，也在堆積如山的外館電報中權衡利弊，更常銜命出使到陌生國度為台灣爭取邦誼，這些都是外交部最寶貴的「內功」，這次的口述歷史計劃，就是希望能把前輩經驗整理成可傳承的知識，讓後輩們能少走冤枉路。

林佳龍強調，這將展現政府對歷史的透明度，以及對人民負責的態度。外交事件在檯面上，外界往往只看到結果，可能是一份協議或一張新聞稿，但背後是無數人多方奔走、反覆協調所累積的成果，這不僅能幫助社會更完整地理解，也是民主治理的典範。



回到原文

更多鏡報報導

熊本直升機墜毀2台人失聯 林佳龍：我駐處長已到現場代總統慰問

林佳龍宣布將成立「台灣INGO中心」 證明在國際扮演重要角色

台男去年11月阿布達比轉機無端遭捕 外交部：已於1/17返台

罹癌翁花蓮「畢業旅行」百萬積蓄遭洗劫！賊買豪車送iPhone寵妻