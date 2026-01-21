外交部與國史館合作專書傳承「內功」與智慧 林佳龍：「危機處理」教科書裡沒寫

外交部與國史館合作出版外交專書簽約啟動儀式2026.1.21舉行，將出版卸任外交部長與資深外交官訪談錄。外交部長林佳龍（右）與國史館館長陳儀深（左）簽約後合影。郭宏章攝



為了能傳承資深外交官的智慧與經驗，外交部與國史館正式合作，展開外交專書的口述訪談錄出版計劃，外交部長林佳龍今天（1/21）與國史館館長陳儀深正式簽約，啟動合作出版外交專書計劃，希望將卸任的外交部長、大使的公職生涯與外交經驗好好記錄下來，林佳龍也說，外交許多危機處理與談判折衝的過程，是教科書裡學不到的「內功」，盼透過口述歷史傳承經驗與智慧。國史館館長陳儀深也表示，第一階段在1到2年內可以完成包括錢復等4位卸任部長的訪談錄。

外交部與國史館合作出版外交專書簽約啟動儀式2026.1.21舉行。外交部長林佳龍、前外交部長錢復、陳唐山（後排中）、李大維、黃志芳與國史館館長陳儀深等人合影。郭宏章攝

交部今天與國史館共同合作出版外交專書的簽約啟動儀式，下午在外交部舉行，現場的卸任外交部長就有四位，包括前外錢復、陳唐山、黃志芳、李大維等人，另外，退休大使林尊賢、侯清山、林松煥、陳華玉、邢瀛輝、高青雲、黃聯昇、周國瑞、姜禮尚，與退休公使林正惠等人，都出席見證歷史性的一刻。

林佳龍致詞說，自己擔任部長後常受邀出席卸任大使餐會，與前輩同桌時常覺得他們的生命史與國家歷史非常精彩，因此鼓勵前輩們將公職生涯與外交經驗記錄下來。他提到，外交部與國史館正式簽約啟動出版計畫，是他實現承諾的重要一步 。

林佳龍特別提及，他在擔任總統府秘書長期間，透過國史館出版的檔案，才深入了解有「非洲先生」美譽的前大使楊西崑。他指出，當時的「先鋒計畫」（農耕隊）不僅是現在「榮邦計畫」的前身，更開啟台灣經貿外交與國際援助的濫觴 。

林佳龍說，外交相當仰賴經驗，包括危機如何處理、跨部會如何協調、談判桌上如何守住底線又創造空間，這些都不會寫在教科書裡，卻是外交部最寶貴的「內功」。透過口述歷史將這些經驗整理成可傳承的知識，能讓後輩少走冤枉路，也能向社會大眾交代重大決策背後的限制與取捨，展現政府對歷史負責的態度 。

國史館館長陳儀深致詞時則指出，這一次國史館跟外交部的合作出版外交專書的契機，應該是源於林佳龍提到的是2004年出版「非洲先生」楊西崑大使的訪談錄，其實在1990年代訪談錄就已經做好了，但來不及授權，楊西崑就去世，一直到2023年年底才獲得楊大使的公子楊兆平同意授權。

陳儀深表示，2024年也親自補訪了楊兆平談印象中的父親楊西崑，以及楊大使退休後曾經去中國大陸等經歷，作為該書的附錄，在2024年的9月正式出版，因為牽涉到1979年、也就是我國跟美國斷交之後，楊西崑奉命去美國處理善後的一些重要經歷，也因此受到外交部長林佳龍的重視，也開啟了國史館與外交部合作的大門。

陳儀深在受訪時也向記者表示，這項訪談錄的出版計畫預計花費1到2年的時間完成第一部分，目前已知有4位前外交部長答應受訪。

國史館館長陳儀深2026.1.21出席外交部與國史館合作出版外交專書簽約啟動儀式致詞。郭宏章攝

陳儀深並強調，儘管先前包括錢復、陳唐山與李大維等三位前任部長都已經出版回憶錄，但寫過回憶錄，一樣可以做口述歷史的進行，「因為回憶錄比較像是獨白，你可以關在書房裡面，自己面對自己來寫回憶。可是訪談錄是一種受訪者跟主訪者之間的交談、回答的一種記錄。

至於訪談歷任外交部長與資深外交官們的形式，會不會有錄影等方式，陳儀深說明，訪談將由國史館與外交部公眾會合作進行，外交部同仁陪同會讓受訪者較有信任感。訪談內容將以錄音為主，至於是否錄影則需視受訪者意願協商，以免面對鏡頭講話不自然 。

外交部與國史館合作出版外交專書簽約啟動儀式2026.1.21舉行。外交部長林佳龍（中）、前外交部長錢復（右4）、陳唐山（左3）、李大維（右5）、黃志芳（左4）與國史館館長陳儀深（左6）等人合影。郭宏章攝

陳儀深也表示，訪談內容雖會觸及受訪者的個人生命史，例如陳唐山董事長在任職外交部長前的經歷，但主題仍會以外交部任內的工作為主，避免喧賓奪主。此計劃第一階段，將先完成部長部分的訪談與出版，若順利的話，預計1至2年內會有一本書問世，未來再進一步規劃大使部分的訪談計畫 。

