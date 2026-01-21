外交部與國史館合作 邀前外長口述歷史納國家記憶

（中央社記者楊堯茹台北21日電）外交部將與國史館合作，邀請多位卸任外長口述歷史並出版外交史料專書。外交部長林佳龍今天表示，要將外交前輩經驗納入國家記憶，不僅呈現外交部寶貴內功、經驗傳承，也展現政府對歷史的透明度，更是民主治理的典範。

外交部下午舉辦「外交部與國史館合作出版外交史料專書簽約啟動儀式」，由部長林佳龍主持，並與國史館館長陳儀深簽約，前外長錢復、陳唐山、黃志芳、李大維，以及多位退休大使到場觀禮。

林佳龍致詞時表示，起心動念是「楊西崑先生訪談錄」，牽起外交部和國史館的緣分，外交史料專書是將卸任部長、大使們的口述歷史，正式納入國家記憶，並結合國史館訪談員以及外交部檔案史料，讓歷史真相可以被真實呈現，也成為國家的重要歷史資產。

林佳龍指出，外交前輩曾在觥籌交錯之間化解危機，也在堆積如山的外館電報中權衡利弊，更常銜命出使到陌生國度為台灣爭取邦誼，這些都是外交部最寶貴的「內功」；此口述歷史計劃，將把前輩經驗整理成可傳承的知識，讓後輩們能少走冤枉路。

林佳龍強調，這將展現政府對歷史的透明度，以及對人民負責的態度。外交事件在檯面上，外界往往只看到一個結果，可能是一份協議或一張新聞稿，但背後是無數人多方奔走、反覆協調所累積的成果，藉由把重大決策的背景、限制與取捨交代清楚，不僅能幫助社會更完整地理解，也是一種民主治理的典範。

外交史料專書將集結前外長口述歷史，錢復、陳唐山、黃志芳、李大維、林永樂、田弘茂、簡又新等多位前外長已同意接受訪問。

陳儀深受訪時透露，第一本書聚焦外交部長們的經歷，預計耗時1至2年完成口述歷史，也會請受訪前外長提供照片或史料，一方面是外交工作的經驗傳承，另一方面也給學術界研究之用。（編輯：林克倫、張若瑤）1150121