外交部與衛福部 共推榮邦計畫深化醫療外交

（中央社記者吳書緯台北4日電）外交部指出，外交部與衛福部昨天召開「醫療衛生外交諮詢小組」第二次會議，並首次邀請經濟部參與，共同整合跨部會資源，由外交部長林佳龍與衛福部長石崇良共同主持會議，就深化「榮邦計畫」與強化國際醫衛合作進行深入討論。

外交部今天發布新聞稿指出，醫療衛生外交諮詢小組自7月成立以來，積極推動總統賴清德的「健康台灣」國政願景，並協助台灣醫療產業開拓國際市場。

林佳龍在會議中表示，經濟部的加入使醫療、公衛與產業的合作更加緊密，並為台灣產業走向國際奠定新基礎，跨部會合作將促進台灣醫療衛生外交的發展，實現「以醫帶產」的策略，並推動智慧醫療與健康產業的國際化。

外交部說明，本次會中就「榮邦計畫－智慧醫療與健康產業」的最新進展進行檢視，其中新光醫院與邦交國帛琉的醫療合作案已取得階段性成果，並將繼續推動長期、互惠的合作關係。

外交部表示，會議也討論帛琉C型肝炎消除計畫，該計畫將有助於帛琉達成WHO所訂2030年消除C型肝炎的目標。結合各項醫衞、淨零等合作，預計將在明年帛琉主辦「太平洋島國論壇」（PIF）期間，將台帛各項重要合作成果作完整展示。

為擴大台灣在全球公衛領域的影響力，外交部指出，本次會議討論兩項重要國際策略，第一，在APEC推動設立「未來健康照護子基金」，計畫將有助加強台灣在數位健康、政策合作與公私部門協作等領域的領導角色；第二，在WHA期間辦理「智慧醫療與健康產業展」，透過活動將展現台灣在智慧醫療領域的專業與實力，並向國際社會證明台灣在全球健康韌性的貢獻。

外交部指出，透過外交部、衛福部與經濟部的跨部會協同合作，並結合醫療機構、產業界、公協會及學術界的力量，台灣將繼續透過推動「總合外交」及「榮邦計畫」，深化國際醫衛合作，促進智慧醫療和健康產業的國際化。（編輯：蘇龍麒）1141204