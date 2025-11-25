外交部行動領務 新澤西靜思堂更便民

這種經驗，對旅外國民或華僑，大概是共同的「痛點」，說的是在國外申請簽證、護照等領務，因為囿於各國效率不同、交通優劣，有時交通一來一往、排隊等待非常麻煩，中華民國外交部推出「行動領務」，這次前進美國新澤西 ，地點就在慈濟的分會。

豎起耳朵，期待下一個就是自己的名字，千呼萬喚，終於來了。

民眾 林珮潔：「最近剛好就想說，我要辦個護照，慈濟的網站，然後我看到(行動領務)，唉呀 太好了 很方便。」

外交部推「行動領務」，這場前進慈濟新澤西分會，跟平常辦簽證護照要在「駐紐約台北經文處」，只差半小時車程，但「慈濟效率」卻讓人忍不住「哇塞 哇塞」。

民眾 吳淑齡：「我們開車四 五十分鐘，不過還是方便，比去紐約要方便多了。」

民眾 段亦夫：「我太感動 都想哭了，慈濟給我們太多太多的方便，不然我們還要跑去紐約。」

慈濟志工 邱瓊玉：「我記得護照，已經就是有超過一百多人，然後文件證明的話，比護照少一點點這樣子，但是我覺得今天，全部應該至少有兩百多人。」

誇讚連連，現場不僅動線合理，也有志工引導，絕不會到處迷航，無謂地浪費的時間。所謂「便民」不是掛在嘴上的口號，做出行動才最有感。

