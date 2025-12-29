外交部譴責中共升高區域情勢 呼籲停止軍事挑釁

記者吳典叡／臺北報導

針對共軍東部戰區今（29）日公布軍演訊息，外交部嚴正譴責中共再次以片面挑釁行動升高臺海及區域緊張情勢，並呼籲中共即刻停止無端的軍事挑釁行為。

外交部指出，中共近期在印太周邊海空域，接連透過演習及軍機船艦侵擾，實施各種軍事威脅與灰色地帶戰略。此等行徑充分顯示中共不但無意維護全球和區域的和平與穩定，且仍一而再、再而三地挑戰國際秩序與破壞區域現狀。

外交部表示，維持臺海和平穩定已是國際共識，並符合各方的重要利益；但中共仍執意以軍事演訓等手段，恐嚇臺灣及周邊國家，尤其是第一島鏈國家，此舉不但挑戰聯合國憲章有關不得使用威脅或武力的原則，也違反國際規範。而中共不斷片面破壞臺海及區域現狀，除了嚴重破壞印太地區的和平、穩定及安全，也嚴重影響全球的航運及貿易；外交部也呼籲中共即刻停止此類霸凌行徑。

外交部強調，臺灣作為國際社會及印太區域負責任的成員，將續與理念相近國家齊心協力，共同維護全球及區域的和平穩定及繁榮發展。