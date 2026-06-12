外交部譴責中國公務船闖太平島水域 籲國際共同反制

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（中央社記者吳書緯台北12日電）外交部今天表示，強烈譴責中國公務船昨天公然首度侵擾太平島水域，並呼籲國際社會共同反制中國違法行徑，並指出中國政府無理行徑已嚴重違反國際法及海洋法公約，更是對國際秩序的公然挑釁。

海洋委員會海巡署昨天指出，2艘中國公務船昨天首次侵擾太平島禁止水域，這是中國公務船首度闖入太平島禁止水域，歷時15分鐘，挑釁台灣主權。

外交部下午發布新聞稿指出，中國2艘公務船於昨天上午公然首度侵擾太平島水域，繼日前中國公務船非法襲擾台灣東部海域自由航行的貨輪，再度惡意升級灰色地帶行動，一連串襲擾行為對台灣主權權益、海事安全，以及對區域和平構成嚴重威脅；中國政府無理行徑已嚴重違反國際法及海洋法公約，更是對國際秩序的公然挑釁。

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外交部對中國侵害台灣主權，破壞區域和平穩定及挑戰國際秩序的違法行徑予以嚴厲譴責。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，南海諸島屬於中華民國領土，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑，更不容挑戰；中國公務船侵入太平島水域，不僅嚴重侵犯台灣主權，更危及台灣艦艇與人員的人身安全。

外交部指出，中國惡意挑釁及野蠻行徑嚴重違反「聯合國海洋法公約」及海事安全相關的國際法與海洋法規範，公然挑戰國際秩序，破壞區域和平、安全與穩定。

外交部再次呼籲國際社會正視中國此次非法行動對區域和平穩定所造成嚴重、立即的危害，並共同反制中國的違法行徑，台灣在南海是維持和平穩定的一方，政府也將繼續致力守護海域安全，並持續爭取理念相近國家支持與台灣共同維護印太安全。（編輯：翟思嘉）1150612