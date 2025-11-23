外交部譴責中駐聯合國常代扭曲史實 誤導國際視聽

日本首相高市早苗在國會質詢中的「台灣有事」論引發中國強烈反彈，中國常駐聯合國代表傅聰日前致函聯合國秘書長古特瑞斯，警告若日本武力介入台海，將構成侵略行為，北京將依《聯合國憲章》行使自衛權。對此，外交部今天(23日)譴責傅聰扭曲史實，且蠻橫無理，惡意誤導國際視聽，中方已經違反《聯合國憲章》第2條第4項有關在國際關係上不得使用威脅或武力的規定。

外交部指出，維持台海的和平穩定已是國際社會的高度共識，包括德國外長已數次引用《聯合國憲章》禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，以及一再重申台海和平穩定的重要性，相關論述也彰顯理念相近國家對國際法及以規則為基礎的國際秩序重視。

外交部重申，第二次世界大戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茲坦公告》等政治聲明，該和約並未將台灣交予中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣，所以台灣絕非中華人民共和國的一部分。

此外，台灣從1980年代中期開始，啟動由下而上的政治自由化及民主化轉型，並在1996年完成首次總統直選，確立行政及立法部門均由台灣人民透過民主程序選出的中華民國政府對台灣實施有效統治，並且是對外代表台灣的唯一合法政府。另中華民國台灣歷經2000年、2008年及2016年三次政黨輪替，持續鞏固台灣民主體制及主體意識，充分展現台灣人民致力守護自由及民主體制的堅定意志。

外交部強調，基於上述史實，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，不僅是台海客觀現狀，也是國際社會公認事實；只有台灣的民選政府，才能在國際社會及多邊國際組織與機制中代表台灣2,300萬人民，中國無權置喙及干預。