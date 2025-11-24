外交部貓咪迷因「你好我吃一點」挺日 台日百萬網友朝聖

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，遭中方祭出旅遊禁令、禁止日本水產品進口報復，而台灣則在這時候送暖，繼賴總統PO文大啖日本水產後，外交部也發揮創意，用熱門貓咪迷因梗圖「你好，我吃一點」，製作雙語圖卡，歡迎大家多多分享日本美食，貼文一出也獲得台日網友廣大迴響。

貓咪迷因在threads上相當多人使用。圖／翻攝自threads

「你好，我吃一點」貓咪迷因圖，脆友一定不陌生，該圖片時常出現在日韓網友分享台灣美食的貼文底下，成了另類台式打招呼圖卡，引發好幾波貓咪大戰，現在這隻拿著筷子的貓咪，也成了最新外交大使。

外交部以貓咪迷因圖為靈感，特別以中日文製作圖卡，「您好，我吃一點」，貼文一出，台灣網友紛紛曬出各種日本美食照響應，讓日本網友感動表示，要去買台灣水果、要去台灣旅行，還有人直呼，台灣的對日外交可愛又有策略，跟「某個國家」完全不一樣。

不少日本網友也在底下留言回應。圖／翻攝自threads

外交部次長吳志中，近期前往德、法等國訪問，也直言歐洲國家，對於中國駐大阪總領事薛劍揚言斬首高市的言論，覺得相當不恰當，「大家關注的重點落在中國外交官（薛劍）針對日本的言詞，認為相關言詞『非常不妥』，甚至有人說應『立即召回』」。

無畏中報復 日媒民調高市支持率仍達72%

台灣有事說，引發中國報復，但日本媒體「讀賣新聞」21號到23號進行民調，高市內閣支持率仍達到72%，居高不下，台灣人也持續送暖相挺，用最夯的貓咪哏圖，為台日美食外交應援。

台北／黃品寧、楊岳達 責任編輯／陳俊宇

