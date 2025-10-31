外交部踩線團赴中美友邦考察 11月推促銷案

▲外交部透過旅行業者組觀光踩線團，參訪貝里斯蘇南圖尼奇（Xunantunich）馬雅文明遺址。（圖／外交部提供）

[NOWnews今日新聞] 想到邦交國旅遊嗎？為推動「總合外交」八大旗艦計畫的「永續觀光」目標，外交部透過旅遊業者組成了14人的觀光踩線團，在今年10月19日至28日到中美洲友邦瓜地馬拉及貝里斯實地考察，盼未來能夠透過雙邊觀光合作，帶動當地經濟發展與觀光產業商機，並將兩兩友邦旅遊實力推升至國際舞臺。

這回踩線團參訪行程以兩國聞名於世的馬雅文明及自然生態美景為主題，19日至24日在瓜地馬拉走訪被譽為馬雅文明的心臟-蒂卡爾（Tikal）國家公園、聯合國教科文組織列入世界文化遺產的古都安提瓜（La Antigua）市及火山探險與咖啡莊園等。隨後至貝里斯參觀蘇南圖尼奇（Xunantunich）馬雅文明遺址外，也到世界十大潛水熱門景點大藍洞（Great Blue Hole）欣賞豐富海洋生態與無敵海景、品嚐海鮮美食，同時也與當地旅遊業者互動交流。

外交部盼透過我國的專業旅遊經驗與知識，結合國人旅遊喜好與需求，設計台灣專屬旅遊的套裝主題行程。利用海外旅遊讓國人對中南美洲的邦交國瓜地馬拉、貝里斯有更近一步的認識。相關的行程規劃，外交部預計在今年11月台北國際旅展，和旅行業者合作推出邦交國旅遊及促銷方案，結合民間交流落實「總合外交」與友邦共榮互惠的政策理念與目標。

▲外交部籌組觀光踩線團參訪瓜地馬拉蒂卡爾（Tikal）國家公園。（圖／外交部提供）

