外交部迷因圖挺日：您好我吃一點！日網超狂1招道謝：永遠摯友

台灣鳳梨2021年遭中國打壓制裁，當時的日本首相安倍晉三無懼壓力、PO出與台灣鳳梨的合照力挺；如今現任日相高市早苗因延續安倍路線，間接陳述「台灣有事就是日本有事」立場，被中國用同一招報復、暫停進口日本水產，試圖以經濟手段施壓。對此，我國政府近期採取「國家級應援」，除了總統賴清德發文大吃日本壽司，外交部更以人氣迷因「您好，我吃一點」力挺，該圖一出瞬間被瘋傳，大票日本網友更感動喊，「台灣永遠是我們的摯友！」

在中國宣布暫停進口日本水產後，外交部重製「您好，我吃一點」迷因，發文表示「情義相挺，日本料理我吃一點！」外交部指出，台灣與日本攜手共度許多挑戰，彼此友情也像迴轉壽司，持續轉動不斷深化善的循環，此刻台灣再次用行動支持日本，「各種日料通通都來，美味一口，友情double，還有，衛福部食藥署也已全面開放日本各地食品輸入台灣，周末來臨就給自己來點日本味」。留言區瞬間湧入大批台人現身，並狂刷一排澎湃的日料照。

許多台人響應外交部的號召，發出澎湃的日料照。（圖／翻攝「外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan）」臉書）

不僅如此，外交部也在X平台發出該圖，並用日文表示「週末和好友一起享用壽司，再來點扇貝和日本啤酒，還有什麼比這更愜意的呢？日式風味永遠是我們餐桌上的常客。」台灣的義氣相挺，令日本網友感動不已，並發出過去來台旅遊的美食照回饋，「台灣的各位非常感謝！現在就來札幌玩吧！扇貝鮮甜可口又大，現在札幌沒有中國人，您可以盡情享受寧靜的觀光時光，明年我也會去看你們」、「好想再去台灣啊」、「台灣料理也一直是我們的愛」、「日本和台灣將永遠是好朋友，我想買些台灣鳳梨」。

日本網友PO出台灣美食照道謝。（圖／翻攝「@MOFA_Taiwan」X）

據悉，「您好，我吃一點」原圖是貓咪拿筷子試圖夾取對桌的食物，是日前被瘋傳的迷因。南韓近年掀起「台灣感性」風潮，許多旅客來台會特別享用台灣在地小吃，沒想到1名南韓網友7月在Threads發出多張台灣美食照後，遭一票台灣網友「入侵留言區」發出該迷因，起初該網友還一頭霧水，但還是禮貌回應「歡迎」等字眼，但後來他加入戰場，直接發出「你好，把你筷子收回去」反擊，令台灣網友全笑翻，後續還衍生出「沒事，我還有一雙」、「我偏要夾」等同類迷因，互相相當有趣。





