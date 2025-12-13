外交部長林佳龍低調訪美 涉外官員：台灣高層訪華府開啟更多可能

外交部長林佳龍低調訪美。（資料照片／李智為攝）

外交部長林佳龍日前遭媒體目擊出現在美國華盛頓特區，並傳出前往美國在台協會（AIT）總部開會，但包括美國國務院及外交部都不願證實此事。但有涉外官員私下透露，林佳龍此次訪問正值美國總統川普簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），解除台美互動限制之後，這可能為未來台灣高層官員訪問美國首都開啟更多可能性。

根據媒體報導指出，林佳龍11日一早即在飯店餐廳前露臉，但因現場有媒體守候，林即被幕僚帶離現場到更隱密的地方用餐，而在早餐後，林佳龍則在幕僚的引導下，從餐廳暗門坐上公務車離去，躲避媒體的追蹤。

不過駐華府媒體誤打誤撞，隨即發現林佳龍在離開飯店後，在AIT辦公室與美方官員見面。

據了解，林佳龍此次有部長辦公室幕僚隨身出訪，還有北美司司長王良玉同行，AIT處長谷立言陪同隨行。

根據資料顯示，在林佳龍此次突破限制到華府AIT總部訪問並非是中華民國政府首位部長級人士，包括前任外交部長吳釗燮在任內曾與時任國家安全會議祕書長顧立雄在2023年前往AIT總部與美方會談。



