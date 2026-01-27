外交部長林佳龍出席「在地民主：全球協力下的城市創新治理」國際論壇開幕式

外交部長林佳龍於今（27）日上午出席財團法人臺灣民主基金會舉辦的「在地民主：全球協力下的城市創新治理」國際論壇開幕式，同時以該基金會副董事長身分歡迎現場貴賓及國際友人出席，共同參與交流。

林部長致詞表示，今年恰逢台灣首度舉行總統直選30週年，是台灣正式成為民主國家的重要里程碑。回顧台灣民主發展的歷程，台灣的民主根基源於「地方自治」，早自1950年台灣首度進行縣市長選舉時，就為民主制度奠定基石。另台灣在1987年解除戒嚴使民主化進程大步向前，張忠謀先生也在當年創立台積電，使台灣的政治民主化與科技創新在同年萌芽茁壯。

廣告 廣告

林部長更以自身擔任台中市長的經驗為例，認為新興科技最好的應用場景就在地方，並曾在任內以智慧應用協助解決城市治理的難題並推動城市創新。AI時代帶來的典範轉移，為城市治理帶來創新或是新挑戰，都期待藉由這次與國際夥伴的交流對話，探討城市在全球民主治理網絡中扮演的角色，也是「總合外交」的具體實踐。

本次國際論壇以「AI × Democracy」為主題，邀請來自6個國家的7個國際組織共12名國際友人參與，由我國無任所大使唐鳳擔任主持人，並由高雄市副市長李懷仁及台中市副市長鄭照新擔任與談人，共同見證台灣具備結合民主及科技的實力，同時也邀請貝里斯、瓜地馬拉、海地、英國、瑞典、比利時、以色列、阿根廷及韓國等多國駐台使節出席共襄盛舉。