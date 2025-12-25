外交部長林佳龍接見日本議員一行 就區域情勢議題交流

記者郭曉蓓／臺北報導

外交部今（25）日指出，外交部長林佳龍昨日接見日本前外務大臣河野太郎眾議員、前復興大臣田中和德眾議員、前國際博覽會擔當大臣井上信治眾議員、前環境大臣淺尾慶一郎參議員等人，雙方就區域情勢、臺日各領域交流等議題交換意見。林佳龍表示，臺日關係密切，並盼未來臺日更加深化合作，共同應對印太區域安全與經貿等領域的挑戰。

林佳龍致詞時首先歡迎河野眾議員一行來訪，並表示河野眾議員曾任日本外務大臣，倍感親切。臺日關係密切，兩國人民情同家人。感謝高市早苗首相與數位前首相多次在重要國際場域強調臺海和平穩定的重要性；期盼未來臺日更加深化合作，共同應對印太區域安全與經貿等領域的挑戰。

林佳龍表示，高市首相推出的17個日本成長戰略重點領域，與總統賴清德提出的五大信賴產業有許多類似之處，盼臺日深化在相關領域的交流關係。

河野眾議員表示，上次訪臺是2014年1月，很高興時隔11年再度訪台。聽聞去年臺灣赴日本旅遊人次逾600萬，今年1月至11月已超過600萬人次，樂見臺日人員交流頻繁。另臺灣日前公告全面解除日本福島5縣食品管制，相信未來雙方在經貿領域合作將更加密切。

外交部表示，訪團昨日另拜會行政院長卓榮泰、臺灣日本關係協會會長蘇嘉全。訪團成員的前數位大臣牧島花蓮眾議員、前財務副大臣藤川政人參議員今日共同參與訪臺行程。

外交部長林佳龍（右三）與河野太郎眾議員一行合影。（圖由外交部提供）

外交部長林佳龍（右）與河野太郎眾議員（左）一行交換意見。（圖由外交部提供）

外交部長林佳龍致贈「一眼看臺灣」予河野太郎眾議員。（圖由外交部提供）