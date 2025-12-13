外交部長林佳龍訪美AIT總部？ 美國務院：無可證實內容

共同舉杯歡慶，外交部長林佳龍、AIT處長谷立言，8日一起出席AIT活動，互動相當熱絡。而如今多家駐華府的台灣媒體報導，林佳龍近日再度密訪美國，被目擊出現在與華盛頓特區只有一橋之隔的AIT總部，且谷立言也同行。

對此，外交部回覆「沒有評論」，美國國務院也表示「沒有可證實的內容」，但強調美國依循長期政策，與台灣維持強健的非官方關係。

國民黨立委賴士葆11月20日曾質詢，「我們的外交部長、國防部長，是不是基本上不能到華府？在這個台灣保證實施法通過以後，是不是可以去了？」

外交部長林佳龍回應，「就是有機會，當然是應該要去（華府）啊。」

由於美國總統川普日前才正式簽署「台灣保證實施法案」，當中要求解除台美高層官員互訪限制，立委就曾關切是否包含解禁「五黑名單」，也就是禁止我國正副總統、行政院長、外交與國防部長進入華府，因此林佳龍此行更引發聯想。

不過2023年、美國總統拜登任內，時任國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮就踏進AIT總部，且與以往高度機密不同、未避諱被媒體拍攝到，這回又回歸低調，學者認為，主要還是和當下的美中台政治氛圍有關。

政大東亞所名譽教授丁樹範認為，「我們知道川普總統打算，明（2026）年4月份到中國訪問，同時也希望能夠讓習近平，在稍晚的時間到美國訪問等等，所以在這種情形之下，我們的政府官員到華府附近的話，可能都期待比較低調一點。」

有涉外人士分析，林佳龍這回訪美，雙方討論議題，或許涉及總統賴清德出訪過境美國行程，或是更廣泛的台美合作，且適逢美國國務院正在華府舉辦首屆「矽谷和平高峰會」，林佳龍是否可能出席、達成外交突破？各界持續關注。