外交部關注委內瑞拉情勢 盼和平過渡民主政體

記者郭曉蓓／臺北報導

美軍以「反毒品恐怖主義」之名，將委內瑞拉總統馬杜洛夫婦帶回美國審判。外交部昨日表示，持續關注相關情勢發展，隨時掌握狀況、適時因應，也期盼委國順利和平過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係發展；臺灣將持續與美國在內友盟合作，貢獻全球安全。

外交部發言人蕭光偉指出，外交部密切關注委內瑞拉的政經情勢，委國獨裁政權在國際毒品販運中的角色，以及威權統治造成人道危機，長期以來已對當地區域穩定造成重大衝擊。

蕭光偉說，臺灣會基於保僑、護僑原則，持續關注相關情勢發展，隨時掌握狀況、適時因應，也期盼委國順利和平過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係發展，同時持續與全球理念相近友盟合作，為區域、全球安全、穩定及繁榮共同努力。

外交部發言人蕭光偉期盼委國順利和平過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係發展。(記者郭曉蓓攝)