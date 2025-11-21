外交部雲嘉南辦事處參加「2025大臺南國際旅展」 宣導國人旅外安全資訊及急難救助措施 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 外交部領事事務局局長鄭正勇及雲嘉南辦事處處長曾榮傑應邀出席今（21）日上午10:30 在大臺南會展中心隆重舉辦的「2025年大臺南國際旅展」開幕典禮，並接受臺南市旅行商業同業公會邀請擔任旅展輔導單位，同時在展場內設置「波鴿樂悠遊，旅安跟著走」主題攤位，宣導國人旅外安全資訊及急難救助措施。

「2025年大臺南國際旅展」開幕典禮，出席貴賓包括總統府國策顧問康銀壽、臺南市副市長葉澤山、主辦單位臺南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻、交通部觀光署湯文琦組長等臺南市政、商、產、學、文化及旅遊等各界代表200餘人。

今年參展單位除臺南市觀光旅遊局、苗栗縣政府、屏東縣政府、西拉雅國家風景管理處、雲嘉南濱海國家風景管理處、外交部雲嘉南辦事處等政府機關參與，並吸引日本觀光局、千葉縣、群馬縣、佐賀縣等十多個城市及美國旅遊推展協會、菲律賓觀光部、捷克等外國機構及我國觀光旅遊相關單位參展設攤，攤位總數約190個，各界參與度突破以往。

領事事務局鄭局長在開幕典禮後，參觀雲嘉南辦事處的攤位，為了讓更多參展民眾瞭解外交部領務局諸多便民政策與作為，在攤位現場舉辦「出國機票快閃抽獎」活動，並在外交部雲嘉南辦事處曾處長及眾多參展民眾的熱情參與及見證之下，當場抽出二位「台灣─越南來回機票」幸運得獎者，獲獎民眾均表示驚喜。

外交部雲嘉南辦事處攤位精心準備波鴿濕紙巾、口罩、行李吊牌、盥洗包等精美禮品，免費贈送參展的民眾，現場加入外交部領事事務局LINE官方帳號，並於LINE官方帳號內完成「出國登錄」即可獲得抽獎活動資格，機會難得，得獎民眾均表示辦事處今年的活動風格頗具創意，使民眾獲益良多。

領務局鄭局長結束出席旅展開幕活動後，隨即前往位於嘉義市的外交部雲嘉南辦事處督訪領務工作並與辦事處曾處長及林主任文俊等全體領務同仁進行餐敘及座談，藉機慰勞同仁辛勞。鄭局長表示全國的護照核發量，從前(112)年的335萬本、去(112)年的286萬本到今(114)年的220萬本，雖略為下降，但同仁們是為民服務的第一線窗口，在簡政便民的政策下，民眾對同仁的期望仍高，鄭局長期許同仁們以樂觀、正面及專業的態度，提供品質優良的服務。

