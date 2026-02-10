外交部雲嘉南辦事處喜迎新春 現場揮毫送祝福春聯

曾榮傑處長親手將賴總統，外交部林部長春聯及新春禮品分送予正在辦事處大廳候件排隊民眾。（圖/記者陳惲朋攝）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】外交部雲嘉南辦事處喜迎農曆新年，與雲嘉南地區民眾一起迎新春過好年，特於今10日上午與行政院雲嘉南區聯合服務中心及內政部移民署，聯合舉辦「金馬奔騰喜迎春春聯揮毫」活動，邀請雲嘉南地區書法家王宏隆及新住民插畫師申婷頡於辦事處大廳現場揮毫書送春聯。曾榮傑處長與聯合服務中心陳怡帆副執行長、移民署嘉義市服務站黃艷薰主任親手將賴總統，外交部林部長春聯及新春禮品分送予正在辦事處大廳候件排隊民眾。

「金馬奔騰喜迎春春聯揮毫」活動現場，由音樂教育家嘉義市愛樂學會榮譽理事長黃于真博士帶領永慶高中永慶管弦樂團學生顏呈旭、國立中山大學學生葉佳偵，分別以長笛與小提琴、揚琴等樂器，快閃演奏台灣民謠《望春風》、王夢麟的《廟會》與周杰倫的《青花瓷》樂曲，開啟活動序幕。讓現場洋溢活潑歡樂的新春喜慶年節，倍感溫馨喜慶的氛圍。網紅柯莉絲汀也到場共襄盛舉。書法家王宏隆老師以民眾姓名，現場題詞揮毫成對聯與橫批，令在場民眾稱奇與讚賞。

聯合服務中心陳怡帆副執行長親手將賴總統祝賀春聯，一一分送給正在辦事處大廳候件排隊民眾。（圖/記者陳惲朋攝）

曾榮傑處長表示，春節是國人最重要的傳統節日，春聯不僅象徵迎新納福，更承載著對家庭、社會與國家的美好祝願。今日特邀請書法家王宏隆老師及新住民插畫師申婷頡老師共同參與現場揮毫，不僅讓大家近距離感受書法藝術的魅力，更展現臺灣社會多元文化共融的特色，這也是臺灣最珍貴的軟實力。外交工作不只發生在國際舞台，也落實在服務民眾的每一個細節中。透過這樣貼近地方的活動，希望讓外交走進社區，讓民眾感受到政府服務的溫度，並共同推動國民外交的理念。值此新春佳節，感謝大家對領事服務的支持，並藉此向民眾獻上新春祝福。

曾處長提醒民眾，已提出申請(換)護照者請記得務必在春節連假前最後上班日(2月13日)領照，以免影響後續行程，雲嘉南辦事處當日將特別延長領照服務時間至晚上6時，請民眾多加利用。民眾倘近期內無出國急需，可考慮避開春節前後申請護照人潮高峰期，或使用「有條件式線上申換護照系統」申辦護照，只要憑自然人憑證於線上申辦並使用信用卡完成線上繳費，即可憑身分證親自至領務局或四個辦事處領取護照，快速又便利。

書法家王宏隆老師以民眾姓名，現場題詞揮毫成對聯與橫批，令在場民眾稱奇與讚賞。（圖/記者陳惲朋攝）

春節連續假期向為國人出國旅遊旺季，曾處長呼籲，倘民眾有出國旅遊的計畫，務必先檢視護照效期是否還有6個月以上及備妥相關簽證，並可加入外交部領事事務局LINE官方帳號(ID:@boca.tw)，不僅能即時接收多元旅安資訊，於LINE官方帳號內完成「出國登錄」，即可於出國之次月獲得抽獎活動資格。

行政院雲嘉南聯合服務中心陳怡帆副執行長指出，農曆春節即將到來，與外交部雲嘉南辦事處曾處長、移民署黃艷薰主任，一起親手將賴總統祝福的春聯，逐一分送給正在辦事處大廳候件排隊的民眾，這是一件很有意義的活動。