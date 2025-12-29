外交部雲嘉南辦事處13週年執行領務服務及公眾外交咸獲各界肯定

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 外交部雲嘉南辦事處自民國101年12月28日成立以來，已深耕雲嘉南地區13年，持續秉持外交部林部長佳龍提倡「總合外交」及「人人都是外交官」政策理念，積極推動領務便民服務與公眾外交，截至本（114）年12月26日止，辦事處受理護照申辦案件累計達20萬4,180件，簽證案件110件，文件證明6,816件，並成功協助34件國人因緊急事故出國之護照申請案件，成果豐碩，深獲地方各界肯定。

外交部雲嘉南辦事處表示，肩負雲嘉南地區國人領務服務重任，提供包括護照申辦、簽證、文件證明及國人旅外急難救助等多項服務，讓民眾可就近辦理相關業務，免除舟車勞頓，大幅提升行政效能與服務品質。辦事處全體同仁秉持為民服務精神，持續精進作業流程與服務品質，確保民眾出國經商、旅遊及求學之權益；同時積極配合外交部領事事務局政策規劃，推廣「有條件式線上申換護照」等便民措施，並透過多元管道向民眾宣導最新旅外安全資訊。

外交部雲嘉南辦事處已深耕雲嘉南地區13年，積極推動領務便民服務與公眾外交，成果豐碩，深獲地方各界肯定。（圖/雲嘉南辦事處提供）

辦事處指出，在公眾外交與國際交流方面，辦事處本年度共辦理102場次公眾外交活動，與地方政府、大專院校及民間團體密切合作，深化國際連結。本處林主任文俊曾出席雲林縣政府北港燈會啟燈儀式，並與印尼駐台代表處、菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處及日本台灣交流協會等駐台機構互動交流，拓展地方國際能見度。另於本年農曆春節前，辦事處於領務大廳致贈外交部林部長題字春聯及限量紅包袋禮盒予洽公民眾，並舉辦有獎徵答及「音樂快閃」活動；同時透過嘉義正聲廣播電台專訪，宣導「有條件式線上申換護照」自7月1日實施之便民措施，廣受民眾好評。

新任曾處長榮傑亦應邀出席「台美教師共學計畫工作坊開幕式」，並與美國在台協會高雄分處、美國加州洛杉磯教育廳及學術交流基金會等單位代表互動交流；此外，曾處長亦兩度應邀至國立嘉義大學演講，分享我國外交工作成果，說明外交政策方向與實務經驗，並結合領務服務推動創新公眾外交作法，鼓勵青年學子報考外交特考及參與青年大使等培育計畫，獲得學生熱烈回響；曾處長亦曾出席中華民國國民外交協會臺南市會與韓國蔚山市姊妹會到訪歡送晚宴，並歡迎蔚山市姊妹分會來臺進行國民交流，期盼雙方持續互訪，以維持兩國人民之友誼。

辦事處曾榮傑處長於本年11月21日至24日帶領參與於大臺南會展中心舉行之「大臺南國際旅展」，設攤宣導旅外安全注意事項及最新領務便民措施。旅展期間，外交部領事事務局鄭局長正勇亦特別南下出席，並共同主持「出國機票快閃抽獎」活動，現場氣氛熱絡。四天展期共吸引逾3,000名民眾至攤位參觀互動，成效顯著。

辦事處回顧過去一年，外交部雲嘉南辦事處不論在領務服務或公眾外交推動上，均交出亮眼成績。展望未來，辦事處將持續以創新、多元方式推動公眾外交，深化地方與國際社會連結，並提供雲嘉南地區民眾更優質、便捷的領務服務，成為臺灣外交工作在地扎根的重要助力。

