外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋 (圖)

不發賀電到握手！習近平原不想跟高市早苗會談 見這1事態度180度大變
日本新任首相高市早苗昨日在南韓出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間，與台灣領袖代表林信義會晤，並連續兩天於社群平台發布兩人合照與會談內容，卻引發中國外交部強烈抗議。印太戰略智庫執行長矢板明夫透露，中國國家主席習近平對高市相當鄙視，也不想安排日中元首會談，見到日前美國總統川普與高市極度友好的互動後，態度大轉變，主動促成會談。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國民黨將上演殘酷的現實 他揭：侯友宜卸任時，就是跟政壇說再見之日
台灣政壇話題不斷，電商企業家486先生陳延昶近日撰文分析，殘酷的現實即將在國民黨內上演：「侯友宜的卸任之路，很可能就是他政治生命的句點」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文稱國防預算太多！蔡正元怒嗆「大嘴巴」 蕭旭岑：他在激勵國民黨
國民黨主席鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪，直指國防預算超過3%的GDP已經「太多了」，若兩岸和解就不需要把錢投資在軍備上，引發前立委蔡正元痛批「嘴巴那麼大幹什麼？」對此，國民黨副主席蕭旭岑今（3日）表示，蔡正元的本意在激勵鄭麗文與國民黨，「抗中保台的時代已經過去了」，大家應該思考兩岸穩定與台灣安全。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
反烏托邦式的假和平論述 鄭麗文的真正目的
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）新任國民黨主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪中一番無稽之語「普丁不是獨裁者」，成功占領...FTNN新聞網 ・ 1 天前
侯友宜迎政壇句點？他曝「說再見之日」
[NOWnews今日新聞]2026地方大選腳步逼近，新北市長選戰提前升溫，國民黨將派誰出征，成為政壇的話題焦點，至於現任市長侯友宜，在歷經總統大選吞敗仗後回歸市政，任期也將於明年屆滿，針對其卸任後的動...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
綠營誰來戰蔣萬安？ 段宜康曝不只吳怡農、王世堅
即時中心／顏一軒、陳治甬報導2026百里侯點將，針對綠營台北市長選戰布局，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已在10月31日截止前，前往民進黨中央黨部遞交參選意願書；另包含立委吳思瑤、王世堅、民進黨秘書長徐國勇、行政院副院長鄭麗君、陸委會副主委兼發言人梁文傑與社民黨台北市議員苗博雅被點名，挑戰欲尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安。對此，前綠委、前新潮流系總召段宜康今（4）日指出，吳怡農與王世堅都是適合的人選之一，中央黨部要去評估、徵詢的人選可能會超過這範圍，請大家拭目以待。段宜康今早出席媒體人馬郁雯宣布參與民進黨台北市第五選區（中正、萬華）議員初選記者會，並於行程中接受媒體聯訪。記者提問，您今天幫小雞站台，母雞（台北市長）的部分，您在民進黨內有屬意的人選嗎？段宜康回應，民進黨的優秀人才非常多，中央黨部應該會斟酌各方的條件，甚至不一定在黨內，說不定跟民進黨理念一致的人選裡面，也可能會有適合的人選。段宜康強調，台北市長的選戰對民進黨來說，從來不是件容易的事情，「我覺得應該要更慎重地去聆聽各方意見、斟酌各種條件，推出更適當的人」。記者追問，王世堅、吳怡農也確定要參選，您怎麼看？段宜康認為，他們也都是適合的人選之一，相信除了他們之外，中央黨部要去評估、徵詢的人選可能會超過這範圍，請大家拭目以待；至於他本人是否擔任選戰操盤手，段則說，他會專心幫馬郁雯打這場選戰。原文出處：快新聞／綠營誰來戰蔣萬安？ 段宜康曝不只吳怡農、王世堅 更多民視新聞報導吳音寧任台肥董事吐53字！吸2.4萬朝聖：有妳真好早有預感？僅任台肥董事 吳音寧2小時前發文曝端倪盤中翻黑走低！台股終場下跌218點 台積電跌5元、收1505元民視影音 ・ 8 小時前
長照3.0升級卻「甲錢顧牢牢」？六都怨：地方負擔暴增近3億！
長照3.0預計明年正式上路，但隨著財劃法修正後，中央政府不僅減少對地方政府的一般性補助款，更削減長照補助經費，導致全台各地方政府面臨沉重財政壓力。台北市政府表達嚴正抗議，質疑賴清德總統今年9月才發文宣稱「甲你顧牢牢，長照3.0全面升級」，行政院卻是「甲錢顧牢牢」，連照顧弱勢與長者的經費都要縮減，是否打臉總統承諾。中天新聞網 ・ 10 小時前
李進勇卸任後中選會僅剩4人 卓榮泰：月底會提交名單
原中選會主委李進勇在11月3日卸任，代理主委由吳容輝擔任，導致目前僅剩4名委員，無法達到開會所需的5人門檻。對此，行政院長卓榮泰今（4）日在立法院表示歉意，並承諾將於本月底前提交新委員名單至立法院，以確保中選會的正常運作。中天新聞網 ・ 11 小時前
中選會委員缺額！民眾黨推薦這2人 黃國昌：希望賴政府不要虛晃一招
行政院日前發文邀情在野黨推薦中選會委員，民眾黨主席黃國昌今（4）日說，民眾黨推薦政治大學名譽教授江明修、東吳大學政治學系教授蘇子喬2人，他也強調，這是第一次賴清德政府終於邀請在野黨推薦有關於重要獨立機關委員會的人選，希望這一次不是虛晃一招。黃國昌表示，從接到行政院正式來函邀請民眾黨推薦以後，民眾黨開大門走大路、公開透明跟社會徵才，行政院希望明日能夠回覆，所以......風傳媒 ・ 8 小時前
馬郁雯正式參選「中正萬華」 段宜康陪掃街
台北市 / 綜合報導 2026地方大選前哨戰，帶您聚焦台北市「中正萬華」選區，今(4)日前記者馬郁雯正式宣布爭取黨內提名，更邀來前立委段宜康陪同掃街，馬郁雯喊話選民給她一個機會，讓「中正萬華」馬上有改變，但與此同時，在隔幾個路口，同樣有意參選的「張銘祐」正掃街發文宣，另外，新人「康家瑋」也積極經營基層，力拚出線。民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯說：「今天第一天宣布參選，我的新的文宣品衛生紙，然後我會再來。」穿上競選背心，搭配淺紫色主視覺，前記者馬郁雯正式投入，台北市中正萬華議員選舉。前立委段宜康說：「我今天願意也非常高興，站在馬郁雯身邊，在她選舉的過程我會全力支持她。」民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯說：「我會用最高的標準，來監督我自己也要求我自己，希望可以延續委員他們在這邊的服務，希望中正萬華的選民可以給我一個機會，讓中正萬華馬上有改變。」爭取民進黨內提名，挺進街頭巷尾拜票，只不過幾個路口外，自稱「台派戰鬥雞」的張銘祐，也積極跑行程。民進黨台北市議員擬參選人張銘祐說：「謝謝再拜託，謝謝我是張銘祐。」帶著小蜜蜂大聲公，一早在市場發放文宣品，同樣角逐民進黨，中正萬華出線機會，除了馬郁雯、張銘祐外，還有康家瑋也來勢洶洶，而國民黨方面現任議員應曉薇，似乎因為官司纏身，可能派女兒應佳妤參選，還有前罷團領銜人李孝亮，傳出也有意爭取，另外民眾黨則由，發言人吳怡萱捲土重來。民進黨台北市議員擬參選人康家瑋說：「這次我非常有信心中正萬華，民進黨可以拿下4席的空間。」台北市議員(民)洪婉臻說：「(段宜康)他今天來幫這個馬郁雯小姐站台，的確一定會給她帶來很大的力量，這對我這個已經要連任的，是有一點覺得說我要更加的努力。」面對新人參選爆炸，還有青年加權優勢，讓要拚連任的議員壓力不小，而國民黨鍾小平也分析，雖然競爭激烈，但像是馬郁雯刺客牌，初選可能就會輕鬆過關。台北市議員(國)鍾小平說：「段宜康曾經開過3萬多票，第一高票的市議員以及馬郁雯的條件，我覺得她初選，她是一定會出線。」中正萬華新人輩出，提前敲響戰鼓。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
正國會力挺林岱樺 凌濤：桃園恐由王義川出線
正國會近期表態全力支持綠委林岱樺，這一舉動被解讀為意在爭取2026年桃園市長的提名，而林岱樺在高雄岡山的造勢晚會吸引了大量支持者，顯示其在黨內的影響力。對此，國民黨桃園市議員凌濤指出，正國會的行動不僅是為了高雄，更是針對桃園的布局，強調「殺高意在桃」，意味著如果高雄未能給予林岱樺支持，那麼桃園的提名將由曝光度更高的王義川接手。中天新聞網 ・ 12 小時前
烏俄前線再起衝突 川普拒提供烏克蘭戰斧飛彈｜#鏡新聞
根據路透社報導，美國總統川普對於美國向北約成員國出售戰斧飛彈，並由這些國家轉交給烏克蘭的計畫一直態度冷淡，他表明不希望讓戰爭進一步升級，11/2他在空軍一號上再度向記者表示，他暫時不考慮提供烏克蘭，射程可達莫斯科的戰斧巡弋飛彈。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
正國會挺林岱樺「項莊舞劍意在沛公」？ 凌濤：王義川有望戰桃園
即時中心／顏一軒、李美妍報導外交部長林佳龍所帶領的民進黨派系正國會，近期大動作高調力挺綠委林岱樺參選高雄市長，有說法稱此舉是「殺高意在桃」，要向身兼民進黨主席的總統賴清德叫板。對此，凌濤今（4）日出面受訪稱，賴主席主導2026地方選戰的意志堅定，林岱樺要通過初選「困難重重」，正國會此舉是「殺高保桃」，意在未來桃園市長提名預留空間，推派自家人出線，而不分區綠委王義川獲得綠營提名的可能性愈來愈高。記者提問，正國會力挺林岱樺，目標是否不在高雄市長提名？凌濤回應，賴主席在主導2026地方選戰的意志堅定，包含台南與高雄的人選，所以在此前提之下，林岱樺要通過這次2026的初選其實是困難重重。凌濤說，正國會掌門人林佳龍須表達支持的態度，告訴賴清德「如果這一次林岱樺沒有通過，那麼其他的直轄市，正國會總應該要有一席之地吧」；因此可以看到在林岱樺的造勢之前，王義川及時抽腿，表示他是「公共財」，應該是為了自己，正國會這一局就是為了「殺高保桃」，就是為了保住自己派系參選人未來在桃園有出線可能。凌濤分析，正國會可能由王義川來角逐桃園市長提名，民進黨桃園的基層是樂見的，因為至少可以催出綠營地方基本盤，在多席次的選舉裡面，他當然可以燒起一股熱情來挺他們自己的候選人，可是在一對一的對決當中，除了王義川，也沒有像是可以帶動全國知名度的，因此在此標準下，他認為桃園未來在提名王義川的可能性愈來愈高。記者追問，若高雄沒提名林岱樺，桃園市長提名部分，賴清德也不能推總統府副秘書長何志偉嗎？對此，凌濤回應，基本上賴總統在台南市屬意立委林俊憲，高雄市屬意立委賴瑞隆，林岱樺若無法出線，那不能繼續堅持桃園由何志偉出戰，否則每一個縣市就都不用初選，也不用協調了，就賴主席決定就好了。凌濤稱，相信在民進黨現在派系的這個討論跟爭鬥之下，桃園應該是有可能脫離過去賴總統的乾綱獨斷、希望何志偉的可能，反而正國會正在奮力一搏，盼角逐一席之地。針對凌濤稱正國會有意藉由力挺林岱樺，來爭取桃園市長提名的說法，林佳龍今日前往立法院受訪時駁斥，「我沒有聽到他講什麼，不過他想太多了」。原文出處：快新聞／正國會挺林岱樺「項莊舞劍意在沛公」？ 凌濤：王義川有望戰桃園 更多民視新聞報導鄭麗文風光接任黨魁！ 盧秀燕、張善政、侯友宜都沒到...馬英九聽到「這句」感動拭淚？ 鄭麗文說話了盧秀燕、張善政、侯友宜缺席KMT全代會 鄭麗文給說法民視影音 ・ 4 小時前
「以色列最後的敵人」! 胡塞領袖躲過所有暗殺、還掌控35萬武裝部隊
[Newtalk新聞] 在以色列幾乎殲滅哈瑪斯及其盟友領導層後，中東戰局中只剩下一位仍未被清除的對手葉門胡塞武裝（安薩爾真主）領導人阿卜杜勒-馬利克·胡塞（Abdul-Malik al-Houthi）。這名神秘人物正成為以色列與美國的「最後敵人」。 根據《華爾街日報》報導，胡塞長年隱匿於葉門山區，曾多次逃過以色列與美國的聯合暗殺行動。即便在加薩戰火暫停之後，他仍繼續指揮部隊在紅海襲擊商船，挑戰國際秩序。 胡塞武裝獲得伊朗強力支持，其規模在過去數年迅速擴張。聯合國統計指出，該組織人數已從約 3 萬人暴增至 35 萬人，並掌控葉門大片區域及多個港口，每年可從海運收益中獲取數十億美元。這些資金被用於購買飛彈、無人機與水雷等武器，使胡塞武裝成為該地區最具攻擊力的勢力之一。 胡塞武裝獲得伊朗強力支持，其規模在過去數年迅速擴張。 圖：翻攝自 尋蹤美洲 儘管胡塞極少公開露面，但他透過錄製訊息不斷向外界傳遞「抗以」聲音。在阿拉伯世界，他被部分支持者視為「最後一位對抗以色列的戰士」。自加薩戰爭爆發以來，胡塞的聲望迅速攀升，吸引來自多國的激進分子與巴勒斯坦志願者加入。 然而，在他統治下的地區，胡塞武裝被指新頭殼 ・ 9 小時前
綠營台北市長誰出戰？ 段宜康曝：不一定在黨內
台北市 / 綜合報導 2026大選，民進黨如何布局引發關注，除了高雄市長初選戰況激烈，正國會掌門人林佳龍，今(4)日表態，不會為林岱樺站台，在台北市長人選部分，只有壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，向黨中央遞交參選意願表，但在徵召制度下，不少黨內外人士都被點名。前立委段宜康更直言，中央黨部會斟酌各方條件，甚至不一定是在黨內，除了吳怡農、王世堅，評估、徵詢人選，可能會超過這個範圍，請大家拭目以待。民進黨前立委段宜康久違公開現身，身為新系大老，評論綠營佈局2026台北市長選舉，前立委(民)段宜康說：「斟酌各方條件，甚至不一定是在黨內，說不定在跟民進黨理念一致的人選裡面，也有可能會有適合的人選，(被點名像是王世堅)，(還有吳怡農也確定要參選了)，我相信除了他們之外，中央黨部要去評估跟徵詢的人選，可能會超過這個範圍，我請大家拭目以待。」民進黨中央應會斟酌各方條件，甚至不一定在黨內也可能有適合人選，黨中央評估、徵詢的人選不只兩人請大家拭目以待，如果不只從黨內選，名單還有誰？真的讓人很好奇，畢竟現在除了曾和蔣萬安激烈對弈，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態，已經遞出意願書，被點名的包括行政院副院長鄭麗君，民進黨前祕書長林右昌，立委吳思瑤、王世堅被點名，黨外點兵點將，還有曾受民進黨禮讓選立委的社民黨台北市議員苗博雅。反觀民進黨誰出線選台北市長似乎難產中，在高雄則為了初選龍爭虎鬥戰得激烈，其中外交部長林佳龍，也是黨內正國會掌門人，日前轉貼涉貪被起訴的綠委林岱樺，參選高雄市長的造勢活動宣傳，被視為公開力挺，但連正國會派系要角，民進黨發言人卓冠廷、綠委王義川，也紛紛轉發甚至受邀出席，引發議論後才緊急喊卡，但已經引起不少支持者反彈。外交部長林佳龍說：「對於有志於服務人民的同志，我們能夠表達對他們的一個加油，(那就部長來講)，(您未來會幫她站台嗎)沒有。」親口表態不會為林岱樺站台，但北高首長之爭有志人士磨刀霍霍充滿變數。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
白宮公布「川習會」談判結果 中承諾10項動作、美僅承諾4項 美中根本問題仍未解 美中關係波動大 中國廠商持續開發各國市場 美國企業轉移供應鏈計畫不變｜全球聊天室｜#鏡新聞
美國白宮在11月1日公布「川習會」後，達成的貿易與經濟協議成果，中國承諾將鬆綁對稀土的出口管制、報復性關稅和其他反制措施，也將開始買美國黃豆，另外也會積極管控芬太尼原料流出。美國方面也承諾降低「芬太尼」關稅，也會暫停對特定實體的出口管制。不過分析認為，這些動作都只是暫時性的，未來雙方的緊張仍有可能再次出現。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
藍推不在籍投票！ 吳思瑤：影響選舉公正 徐巧芯：不含中國
台北市 / 綜合報導 國民黨立委力推不在籍投票，包含王鴻薇、陳菁徽都提出草案，兩個版本都規定，投票權人要在投票日前60天，向戶籍所在地選委會提出申請移轉投票，而移轉投票地點均位於中華民國自由地區內，不過此舉引發民進黨立委不滿，吳思瑤指出這是助長中共介選法案，林楚茵則直言國民黨是中共介選的受害者，怎麼昨天被欺負今天就忘記？藍營面對質疑則反擊，這沒有中共介選的問題。高鐵人潮滿滿滿，每到選舉投票日，車站都會湧現「返鄉人潮」，但現在藍委提出草案，要推不在籍投票，立委(國)徐巧芯說：「我們黨團還沒有針對不在籍投票的，這個的眾多法案們，細部去整合出最後的結果，大多數委員提案，我看過我簽過的，都沒有包含到中國大陸的部分啊。」目前包含王鴻薇及陳菁徽，各自提出版本，兩者共通點都是，限中華民國自由地區，在投票日前60天申請，戶籍地戶政機關投票日45天前，移轉投票權人清冊，註記移轉投票。只不過這法案看在綠營眼中，成了「中國介選利器」，立委(民)吳思瑤說：「當然會影響選舉的公正性，將台商直接動員回金門馬祖投票就好，它當然動員的成本，影響選舉的目的跟成效就會大大地提升。」先前國民黨主席選舉，才因為「中國介選」吵得沸沸揚揚，民進黨立委林楚茵發文，明明國民黨也是中國介選受害者，但昨天被欺負今天就忘記，是直接「袒胸露臂」，歡迎中國介入台灣選舉嗎？立委(國)牛煦庭說：「我覺得動輒拿這個東西來扣帽子，只是證明民進黨也沒有別的招數了，我們現在講這只是境內的移轉，他們也講說是中共介選。」立委(民)吳思瑤說：「不是民進黨在怕什麼，我倒要問國民黨在急什麼。」要維持選舉公正性，防堵境外勢力，又要顧及民眾便利性，是否要推「不在籍投票」，配套又該如何執行，朝野陷入分歧。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 46 分鐘前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 11 小時前