外交部領事事務局長帶金門女兒隨行 「行動領務」來金優質服務

【記者 洪美滿／金門 報導】外交部領事事務局鄭正勇局長28日拜會金城鎮長李誠智，雙方就來「行動領務」辦理情形、「首辦護照民眾利用戶所一站式服務」及「有條件式線上申換護照」成果等議題交換意見。考量前次金門行動領務相距已是1年，應該有很多申請護照需求，外交部領事事務局此次特別增加工作人員，並挑選金門女兒翁行政助理淑麗隨同，以提供鄉親更優質服務。

外交部領事事務局局長鄭正勇率該局護照製發服務組組長林振宙及同仁共9人，於28日至29日在金城鎮戶政事務所辦理「行動領務」，受理護照換補發、護照加簽及加頁申請，2天來「行動領務」共計受理506件申請案。

鄭局長一行人藉此行機會拜會金城鎮長李誠智，李鎮長對鄭局長表示熱烈的歡迎，除介紹金門風土民情，也強調金門對於提升居民生活和安排便捷領事服務的迫切需求。李鎮長特別感謝鄭局長和他的團隊前來金門辦理「行動領務」，並期盼外交部領事事務局持續服務鄉親，進一步便利居民的護照辦理流程。

民政處長許慧婷也在這兩天到金城鎮戶所行動領務場所視察辦理情形，許處長感謝外交部領事事務局致力提供高效、便捷的申換護照服務，滿足金門地區居民的需求。鄭局長表示，金門地區與外交部領事事務局之間的合作關係，強化了彼此之間的互惠互利，確保更多人能夠享受到更便利的護照服務。

金城鎮戶所主任蔡美玉表示先前有許多民眾一直詢問領務局行動領務的日期，期盼儘早來金服務，所以在收到領務局通知後，就動員同仁分工並規劃場地及動線，全力協助這次的行動領務。

此次行動領務不僅強化了外交部領事事務局與金門縣政府之間的夥伴關係，還展現了雙方合作服務鄉親的意向，進一步精進民眾的領事服務體驗。這一合作也將有助於確保更多人能夠輕鬆獲得必要的服務，提高金門地區居民的生活品質。（照片記者洪美滿翻攝）