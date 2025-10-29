外交部領事事務局長帶金門女兒隨行 「行動領務」來金優質服務
【記者 洪美滿／金門 報導】外交部領事事務局鄭正勇局長28日拜會金城鎮長李誠智，雙方就來「行動領務」辦理情形、「首辦護照民眾利用戶所一站式服務」及「有條件式線上申換護照」成果等議題交換意見。考量前次金門行動領務相距已是1年，應該有很多申請護照需求，外交部領事事務局此次特別增加工作人員，並挑選金門女兒翁行政助理淑麗隨同，以提供鄉親更優質服務。
外交部領事事務局局長鄭正勇率該局護照製發服務組組長林振宙及同仁共9人，於28日至29日在金城鎮戶政事務所辦理「行動領務」，受理護照換補發、護照加簽及加頁申請，2天來「行動領務」共計受理506件申請案。
鄭局長一行人藉此行機會拜會金城鎮長李誠智，李鎮長對鄭局長表示熱烈的歡迎，除介紹金門風土民情，也強調金門對於提升居民生活和安排便捷領事服務的迫切需求。李鎮長特別感謝鄭局長和他的團隊前來金門辦理「行動領務」，並期盼外交部領事事務局持續服務鄉親，進一步便利居民的護照辦理流程。
民政處長許慧婷也在這兩天到金城鎮戶所行動領務場所視察辦理情形，許處長感謝外交部領事事務局致力提供高效、便捷的申換護照服務，滿足金門地區居民的需求。鄭局長表示，金門地區與外交部領事事務局之間的合作關係，強化了彼此之間的互惠互利，確保更多人能夠享受到更便利的護照服務。
金城鎮戶所主任蔡美玉表示先前有許多民眾一直詢問領務局行動領務的日期，期盼儘早來金服務，所以在收到領務局通知後，就動員同仁分工並規劃場地及動線，全力協助這次的行動領務。
此次行動領務不僅強化了外交部領事事務局與金門縣政府之間的夥伴關係，還展現了雙方合作服務鄉親的意向，進一步精進民眾的領事服務體驗。這一合作也將有助於確保更多人能夠輕鬆獲得必要的服務，提高金門地區居民的生活品質。（照片記者洪美滿翻攝）
其他人也在看
實驗猴遇車禍「趁亂逃走」 疑似帶病原且具攻擊性
實驗猴遇車禍「趁亂逃走」 疑似帶病原且具攻擊性EBC東森新聞 ・ 17 小時前
和平談判破裂 巴基斯坦威脅殲滅阿富汗塔利班
（中央社伊斯蘭馬巴德/喀布爾29日綜合外電報導）巴基斯坦與阿富汗塔利班政權在土耳其伊斯坦堡舉行的和平談判破裂後，巴基斯坦國防部長今天威脅將「殲滅」阿富汗塔利班政權。中央社 ・ 13 小時前
旺旺孝親獎》蕭敬騰：得獎作品傳遞孝順力量
擔任「旺旺孝親獎」榮譽大使兼評審團榮譽主席蕭敬騰，昨雖未到場，他仍非常有心地錄了一段影片，他在影片中首先恭喜所有獲獎者，「你們的作品，展現了最真誠的情感，也傳遞了孝順的力量，這些動人的故事，提醒我們『孝順不只是一句口號，而是一種需要落實在生活裡的習慣』。」工商時報 ・ 3 小時前
巷弄裡的日式風格甜點！群島李季限定蛋糕與苦甜布丁，氛圍感滿分的老宅咖啡廳
「群島李季」這間讓我們一看就記得的店名，看著網路上工程師老闆出身的他說 『歡迎登島』就對這個名字印象深刻。他們最初是網路甜點工作室型態創立，在社群媒體上累積人氣與口碑，後來在柳川東路有了自己的店面。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 6 小時前
台達電上季每股賺7.16元 創單季新高
台達電（2308）29日公布第三季財報，除單季營收1,503.17億元創新高外，稅後純益186.06億元、每股稅後純益（EPS）達7.16元，更改寫單季新高，毛利率達34.87％；累計前三季EPS達16.47元，顯示AI伺服器與資料中心需求延續強勁動能。市場聚焦30日登場的法說會，預料AI伺服器電源、液冷散熱以及高壓直流（HVDC）新架構將成為主要關注議題。工商時報 ・ 3 小時前
超粗電纜線躺路中！機車騎士「被擊落」重摔翻滾 往回看傻眼
台南永康台1線驚傳機車騎士遭電纜線絆倒重摔！事發當時，台電正進行變壓器遷移工程，承包商將粗大電纜暫放路面，卻因交通管制不當釀禍。儘管騎士所幸無大礙，但警方指出施工單位已違反《公路法》，將面臨最高15萬元罰鍰。台電坦承措施不完整是疏失，允諾未來加強督促承包商，避免意外重演。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
孝親獎/焦曼婷深情獻唱稱「圓夢」！感性告白焦恩俊邀父女合唱
2025年旺旺孝親獎「孝親楷模推薦暨孝親短視頻大賽」頒獎典禮，今（29）日下午3點在湖南長沙北辰國薈酒店舉行。焦曼婷受邀擔任第4屆「旺旺孝親獎」頒獎典禮表演嘉賓，登台演唱和焦恩俊合唱的歌曲〈你知道我需要什麼〉，父親焦恩俊也通過視訊的方式驚喜現身，父女隔空合體溫馨互動，展現了「中華孝文化」中最真實的一幕。中天新聞網 ・ 10 小時前
趙露思爆解約成功！免賠17億違約金 新東家條件曝光
趙露思爆解約成功！免賠17億違約金 新東家條件曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
駁陸「和平統一更好」 賴總統首度回應「反對推進統一」
中共中央政治局常委王滬寧日前表示，大陸將堅持「和平統一」，並明確列舉「和平統一」的七個「更好」。賴清德總統昨主持將官晉任...聯合新聞網 ・ 1 小時前
中配妻碧潭溺殺2女兒 丈夫否認是「受害者」：別讓小孩被貼上不幸標籤
簡姓中配涉嫌在新北市碧潭溺殺2名女兒，被依家暴殺人罪起訴。事後，簡女的台灣丈夫白姓男子，同意接受修復式司法會談，今（10/29）日透過辯護律師提示證據，呈現在國民法官面前。白先生不認為自己是「受害者」，也不想指責太太，稱簡女很愛小孩，是「100分」的太太，如果再指責，別人會覺得小孩不幸，但他不允許別人貼上這個標籤，「因為除了7/2那一天，孩子都是幸福快樂的。」太報 ・ 12 小時前
封王不鬆懈！曾豪駒領軍赴日進修 樂天桃猿強化新賽季戰力
在10月27日奪下中華職棒總冠軍後，樂天桃猿隊不因封王而鬆懈，隨即展開進修計畫。由首席教練曾豪駒領軍，攜同投手教練林英傑、二軍總教練陳彥夆、運動表現教練広瀬大輔，以及投手曾家輝、賴胤豪與野手張趙紘、許賀捷於10月31日啟程前往日本進行交流研習。鏡報 ・ 12 小時前
危！ 五金行「外掛式貨梯」是違建 用招牌遮掩惹議
高雄一間五金行，透天店面裝設外掛是貨梯，有民眾路過質疑，貨梯明顯是違建，但店家疑似巧妙用招牌擋住遮掩，沒注意看不會發現，這引起網友討論，對此老闆說，貨梯主要是運送五金材料，已經建置20年，不過如今很少使用，運送過程也會有人員在側，安全沒有疑慮，不過即便是這樣，工務局已認定是違建，將會依程序拆除。 #高雄#五金行#外掛式貨梯#違建東森新聞影音 ・ 11 小時前
屁孩伸手「偷摸蛋糕」店員提醒 恐龍媽誣賴商品「吃壞肚子」
奧客、屁孩真的隨處都有！中國江西省一對母子，日前到一間烘焙坊挑選蛋糕、麵包等商品，小屁孩直接用手去摸沒有包裝的蛋糕，店員看到後提醒他不要這樣做；小屁孩的媽媽聽到店員提醒，當場回嗆店員，還在網路上發文說這間店的蛋糕會讓人吃壞肚子。店家不得已，只好出面還原事情經過，並把監視器拍到的畫面公布出來。鏡報 ・ 16 小時前
海洋素養創新教學競賽全國決賽隆重登場 30校200位師生同場競技
為推動海洋素養向下扎根，海洋委員會29日於臺中世界貿易中心舉辦「海洋素養創新教學競賽決賽暨社群成果觀摩會」，自6月起經書審與分區複賽層層選拔，最終30隊（來自全國大千電台 ・ 7 小時前
北市產發局：泉源公園泡腳池重新開放 (圖)
台北市產發局宣布泉源公園溫泉泡腳池經修復後，29日重新開放，且溫度下降部分已改善。中央社 ・ 17 小時前
TPBL／馬建豪復出、林俊吉末節飆分 夢想家退海神勝場開張
開季吞下3連敗的福爾摩沙夢想家，今天終於在高雄嚐到勝利滋味，在馬建豪復出、全隊3人得分超過20分發揮，以及林俊吉第四節獨拿12分貢獻下，以99：86力退高雄全家海神，等待許久的新賽季首勝終於入袋...聯合新聞網（運動） ・ 9 小時前
重建事件全貌 盧秀燕：全力鎖定案例場防堵疫情
【記者陳世長台中報導】非洲豬瘟中央前進應變所及台中市政府今（29）日再度召開記者會，說明最新疫情處理進度與後續應變作為。市長盧秀燕表示，中央（28）日傍晚發布最新防疫指引，市府連夜召集局處首長與同仁重...自立晚報 ・ 8 小時前
9歲童弒母 媽媽死前「腹部淌血」求擁抱：我活不下去了
巴西發生駭人命案，9歲男童在外玩耍被媽媽叫進屋內，他似乎心生不滿，默默走到廚房拿了刀藏在袖子裡，趁媽媽不注意就往她腹部刺，其痛苦倒地、滿腹是血；目擊者稱，媽媽被刺後，還和9歲男童說「過來，再抱抱我，因為我活不下去了。」最後她在送達醫院前便死去。目前男童被送到親戚家，警方持續釐清案件細節。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
TPBL》直言比賽「醜陋又難看」 胡瓏貿：不會被罰吧？
高雄海神今以86：99不敵福爾摩沙夢想家苦吞2連敗，此役裁判尺度引起討論，也讓海神一哥胡瓏貿賽後直言，「這是非常醜陋、難看的比賽。」今晚這場比賽哨音頻響，海神吞下30次犯規，夢想家也有25次，導致比賽過程冗長，更出現夢想家張宗憲已經累積1次技術犯規、違反運動精神犯規後卻還沒馬上離場的烏龍。自由時報 ・ 8 小時前
乾癬友善美髮聯盟 讓病友不怕進髮廊
踏入髮廊理髮對一般人來說稀鬆平常，但對部分中重度乾癬患者而言卻是一大挑戰，台灣乾癬協會秘書長王雅馨表示，許多病友因為頭皮紅斑或銀屑面臨三大美髮困境，包含在髮廊被推銷抗屑髮品、擔心自己造成設計師困擾或被差別對待而感到焦慮，或是被誤解為傳染性疾病遭拒絕服務。工商時報 ・ 3 小時前