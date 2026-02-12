外交部：駐立陶宛台灣代表處名稱是共識 雙方政府未討論更名

立陶宛總理魯吉尼涅表示立陶宛2021年准許設立台灣代表處時，並未與歐盟及美國協調，行動過於倉促，不排除更名台灣代表處為「台北代表處」。外交部今天（12日）表示，駐立陶宛台灣代表處的名稱是台立雙方共識，雙方政府沒有討論更改駐處名稱。

外交部12日表示，駐立陶宛台灣代表處的名稱是台立雙方共識，雙方政府沒有討論更改駐處名稱。（中央社資料照）

立陶宛國家廣播及電視台（LRT）報導，立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）11日表示，不排除將駐維爾紐斯的台灣代表處更名為「台北代表處」，並指這並不會否定對民主進程的支持。



外交部今天回覆中央社提問表示，台灣與立陶宛是共享民主價值的夥伴，外交部重申，駐立陶宛台灣代表處的名稱是台立雙方共識，雙方政府沒有討論更改駐處名稱。



外交部指出，將持續與立陶宛政府在雷射、半導體及金融等領域推動兩國互惠互利的共榮合作，期以深化雙方經貿連結並強化兩國民主經濟韌性；雙方將持續就深化兩國實質合作關係密切協調溝通。

另外，雖然魯吉尼涅受訪時透露，立陶宛正在就與中國關係正常化進行磋商，但與魯吉尼涅同屬執政黨的立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）在6日曾指出，立陶宛與台灣仍在合作，總理並沒有表示有關閉辦公室或更改名稱的計畫，因此將繼續這段友誼。

責任主編：于維寧