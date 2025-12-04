外交部：中共不實言論凸顯霸權心態 暴露「麻煩製造者」本性

記者郭曉蓓／臺北報導

美國總統川普於美東時間2日正式簽署《臺灣保證落實法案》，中共「外交部」與國臺辦昨日對臺美關係及我國主權發表不實言論，外交部今（4）日嚴正駁斥並重申，中華民國臺灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前臺海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，對於中共的相關說法予以嚴正駁斥。

外交部強調，中共無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與臺灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流。中共更不應以粗暴言論進行恫嚇，及抹黑美國經立法與行政部門之民主程序完成立法的《臺灣保證落實法案》。中共的行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露出中共「麻煩製造者」的本性。

外交部呼籲國際社會共同關切中共不斷片面劃設紅線、扭曲事實的惡劣脅迫行徑。外交部將繼續在臺美關係的良好基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動臺美雙方在各領域的全球合作夥伴關係。