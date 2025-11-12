外交部：中共言論凸顯霸權心態 是國際秩序的麻煩製造者

記者郭曉蓓／臺北報導

中共「外交部」12日例行記者會中對日本政府頒授我國總統府資政謝長廷「旭日大綬章」發表不當言論，外交部今（13）日駁斥表示，中華民國臺灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共無權置喙、也無權干預他國的主權行為。我國也將持續在臺日關係良好的基礎上，與日本深化合作，共同推展臺日全方位夥伴關係並維護印太區域的和平、穩定與繁榮。

外交部重申，中華民國臺灣是主權獨立國家，主權屬於全體臺灣人民，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治臺灣，這已是國際社會公認客觀事實與現狀。中共無權置喙、也無權干預他國的主權行為，中共的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。

外交部強調，臺日共享自由、民主、人權與法治等基本普世價值，彼此互為夥伴及珍貴友人。謝長廷自2016年6月至2024年8月擔任我國駐日代表，8年來致力強化臺日經濟、文化、教育、觀光、青少年及地方交流等各領域合作關係，對深化臺日相互理解及友好情誼貢獻卓越。我國將持續在臺日關係良好的基礎上，與日本深化合作，共同推展臺日全方位夥伴關係並維護印太區域的和平、穩定與繁榮。