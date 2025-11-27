外交部：中國無權干預台日正常交流互動

針對中國國台辦批評外交部長林佳龍的台日關係相關立場，外交部今天(27日)回應表示，日本是台灣理念相近夥伴，中國無權干預民主國家之間的正常交流互動，甚至動輒以粗暴言論恫嚇台灣，這種行為不僅突顯霸權心態，更坐實中國才是「麻煩製造者」的事實。

外交部表示，台灣與日本共享自由、民主、人權、法治等普世價值，長期以來無論公、私部門或兩國人民之間，都互為緊密友好、理念相近的夥伴，雙方將持續在良好的基礎上深化各領域合作，推展台日全方位夥伴關係。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國從未統治台灣，雙方互不隸屬不僅是國際社會公認的客觀事實與現狀，也是台灣社會的堅定共識。

外交部再次強調，中國無權置喙、也無權干預民主國家間正常、健康的交流互動。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)中方動輒以粗暴言論恫嚇台灣，不僅突顯其恣意妄為的霸權心態，也暴露其破壞區域和平穩定的本質，更坐實中國才是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者的事實。』

外交部指出，中國近年來在東海、南海及台海頻繁舉行大規模軍事活動，並對區域各方進行各種複合式威脅與灰色地帶行動，已嚴重破壞區域和平穩定，造成緊張情勢不斷升高，民主夥伴也已多次在國際場合表達對台海和平穩定的重視和支持，台灣做為國際社會負責任一員，將持續密切關注中國的恫嚇言論與脫序行徑，並與美、日等友盟國家密切合作，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。