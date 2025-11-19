外交部：中國自行主張的「一中原則」無權干預他國主權

中國持續在國際社會強化「一中原則」論述，無論在雙邊聯合聲明或公報、APEC事務，或台灣與理念相近夥伴的互動場域，以及最近的美國對台軍售案，都能看到中國以其「一中原則」表達立場，外交部對此除重申兩岸互不隸屬是台海現狀也是國際公認客觀事實外，更強調「一中原則」是中國的自行主張，因此無權以此來干預他國與台灣互動的主權決定。



中國國台辦日前以「一中原則」牽涉參與身分都是「經濟體」的亞太經濟合作(APEC)，我外交部當時強調台灣的APEC會籍名稱是「中華台北」，台灣的入會備忘錄裡沒有「一中原則」相關文字，而在中國的入會備忘錄裡則只寫有「注意到」(taking note)，外交部據此認為，APEC沒有同意或接受中國所謂「一中原則」，以及主權國家與地區經濟體應有所區別的立場。

數日後，美國行政部門通知國會，將對台灣出售空軍的「非標準航材零附件」，中國國防部發言人在微信公眾號以答記者問方式回應指出，美國對台軍售嚴重違反「一中原則」及三公報，是「粗暴干涉中國內政」。

外交部對此回應表示，中國謬引其「一中原則」意圖顛倒是非、政治操弄，阻撓台美常態性的安全合作，外交部予以最嚴厲譴責，並強調中國無權以其自行主張的「一中原則」，抹黑台美正常合作，意圖干預他國與台灣互動的主權決定。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)外交部要予以嚴厲譴責，外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣。』

外交部指出，中國近來在區域內頻繁出動軍機艦，進行大規模軍事挑釁行動，已嚴重破壞區域和平穩定，國際社會很清楚是中方不斷在區域內意圖挑戰現狀，而台灣做為區域負責任成員，除致力維護台海現狀、持續提升自我防衛能力，也會與美國等具備共同利益的國家，攜手維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。