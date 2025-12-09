外交部：「中」慣性扭曲國際文件 7000次也不會成真

記者吳典叡／臺北報導

針對中共「外交部」部長王毅聲稱臺灣地位已被「七重鎖定」謬論，外交部昨日指出，中共所謂的鎖定，實際上可解讀成持續慣性的扭曲相關國際文件，只說自己有利的地方，其他不符中共立場，則一概否認，「若是這樣的鎖定，即便鎖定700次、7000次也不會成真」。

外交部發言人蕭光偉指出，中共持續扭曲相關國際文件，外交部再次嚴正重申，二次大戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茲坦公告》等政治聲明，舊金山和約並未將臺灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過臺灣，所以臺灣絕非中華人民共和國的一部分，這個說法已經為國際主要民主國家肯認。

廣告 廣告

蕭光偉表示，我國自1980年代中期起啟動由下而上的政治自由化及民主化轉型，並在1996年完成首次總統直選，確立行政及立法部門均由臺灣人民透過民主程序選出的中華民國政府，並對臺灣實施有效統治，而且是對外代表臺灣的唯一合法政府。另中華民國臺灣歷經2000年、2008年及2016年3次政黨輪替，持續鞏固臺灣民主體制及主體意識，也充分展現臺灣人民致力守護自由及民主體制的堅定意志。另外，聯大第2758號決議也同樣隻字未提及臺灣，也沒有將臺灣交給中華人民共和國，或中華人民共和國有權對外代表臺灣。

蕭光偉說，基於上述史實，非常清楚可以看出，中華民國臺灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是臺海客觀現狀，也是國際社會公認事實。只有臺灣的民選政府，才能在國際社會及多邊國際組織與機制中代表臺灣2300萬人民，中共無權置喙及干預。

蕭光偉強調，中共任何片面不實主張或軍事威脅，均不利於臺海及整體區域安全與繁榮。外交部將持續與理念相近國家合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，並推動印太地區及世界的和平、穩定與繁榮。