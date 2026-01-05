外交部：全力經營我與歐洲議會友好關係

關於台灣與歐洲議會的互動，剛邁入2026年就有歐洲議會友台小組主席凱勒(Michael Gahler)率團訪問台灣，凱勒另也是歐洲地區福爾摩沙俱樂部共同主席，這兩個都是非常重要的歐洲友台議員組織，外交部特別強調，今年仍會持續經營與福爾摩沙俱樂部及歐洲議會的友好關係，全力深化台歐議會交流。



今年度首個歐洲議會訪團由歐洲議會友台小組主席凱勒擔任團長，與歐洲議會人民黨團議員共11人，4日至9日來台訪問；凱勒曾於2019年11月訪台，當時除表態力挺台灣的國際參與外，還強調台灣與歐盟雖無正式外交關係，但卻有著「完整關係」。

外交部表示，凱勒長期支持台灣，從2019年開始擔任歐洲議會友台小組主席及歐洲地區福爾摩沙俱樂部共同主席，致力促進台歐盟議會交流，並協助台灣擴大歐洲議會友我網絡；對於凱勒在今年一開始就率團來訪，外交部除誠摯歡迎，同時也強調會持續加強台灣與歐洲議會的互動。外交部歐洲司司長黃鈞耀說：『(原音)外交部將持續經營與福爾摩沙俱樂部及歐洲議會的友好關係，持續促進台歐深化議會交流。』

歐洲地區福爾摩沙俱樂部去年首度在台北舉行年會，會後發布友台聲明，重申對於深化台灣與歐盟及大西洋民主盟友間跨國議會合作的承諾，強調台灣是印太地區至關重要的民主夥伴；另還可注意歐洲議會「對中國關係代表團」去年10月在「第42屆歐中議會交流會議」後發表聲明，強調維護台海和平穩定符合歐盟及全球利益，再次明確反對中國扭曲聯大第2758號決議，並承諾持續推動與台灣的緊密合作。