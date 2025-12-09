外交部：全面檢視台韓關係、貿易逆差

韓國電子入境卡申報系統，將台灣民眾出發地標示為「中國（台灣）」，此舉造成國人不必要困擾，經嚴正交涉後，迄未獲韓國正面回應。外交部9日表示，將全面檢視與韓國政府的關係，並特別提及台韓貿易存在巨額逆差，「顯示兩國關係仍有不對等之處」。雖未言明，但語帶威脅，似將對韓國採取報復行動。

系統顯示 台與港澳有區別

韓國自今年2月起使用的電子入境卡（E-Arrival Card）系統，在「出發地」及「下一目的地」欄位將台灣顯示為「CHINA（TAIWAN）」。外交部3日發新聞稿表示，陸續接獲民眾反映，此標示造成填寫流程的混淆與不便，也與事實不符，駐韓國代表處多次向韓國政府嚴正關切並交涉本案，要求迅予更正，然而韓國政府均未回應，外交部感到不滿及失望，並重申中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。

多數民眾原未注意此事，外交部主動發稿後，國內輿論開始延燒，陸續有網友對韓國表達不滿。上網查證，韓國電子入境卡申報系統的「出入境信息」，「出發地」及「下一目的地」欄位，供台灣人選填的項目是「CHINA（TAIWAN）」，而中國是以「CHINA P.R.」字樣，而非單純認知的「CHINA」，香港、澳門也被特別匡列出來，使用「CHINA P.R.（HONG KONG）」與「CHINA P.R.（MACAO）」標註，顯示韓方已將台灣與中國及港澳做出區隔。

而且，「出入境信息」並非必填選項，入境旅客必填的「基本資料」國籍，台灣部分仍顯示為「TAIWAN」，並沒有另加上「CHINA」。

綠委強調 沒有接受的空間

民進黨立委陳冠廷4日受訪時說，「CHINA（TAIWAN）」從國內憲政體制的國號來詮釋，或許有人會覺得這種標示勉強說得過去，但在國際政治與話語權的現實下，「CHINA（TAIWAN）」會被解讀為台灣隸屬於中國，對台灣主體性極為不利，絕對沒有接受的空間。

外交部昨日舉行例行記者會，亞太司副司長劉昆豪再度促請韓方改正不當稱呼，並表示外交部全面檢視與韓國政府的關係，同時研擬可行方案中，他更特別點出「有注意到台韓貿易上存在巨額逆差情形，顯示兩國關係仍有不對等之處」。

劉昆豪的說法，是否意謂外交部將對韓國採取報復行為？外交部回應，只是藉此強調雙方的不平等，仍將持續溝通並研擬後續方案。

不願具名的財經學者認為，韓國電子入境卡2月已啟動，今年都快要過完了，外交部才大動作反擊，動機啟人疑竇，是否是為挽救大罷免後執政黨低迷民調，而採取的政治操作，企圖挽回偏綠選民回流？

學者憂心 政治操控走鋼索

學者表示，若要因名稱問題而抗議，我國對外將抗議不完，國際間舉足輕重的國際貨幣基金（IMF）官網上稱台灣為「Taiwan Province of China」，翻譯後是「台灣中國的一省」，長期登錄在網站上，為何不見外交部有抗議動作？

學者指出，外交部當然可以對韓國抗議，記者會內容柔中帶剛，更提及「台韓貿易有巨額逆差」，就是明示韓方我國將有後續動作，此舉也觸動政治、貿易的敏感神經，讓單純的事件複雜化，恐有無限上綱的意味。

學者認為，兩岸關係已降至冰點，執政黨選定韓國做「強硬」的政治操控，不僅搞壞台韓關係，還樹立敵人，若不是為了挽救低迷民調，何必逼迫自己走在鋼索上大玩民族主義？

今年國際刑警組織（INTERPOL）大會已在年11月24日至27日在摩洛哥舉行，台灣於1984年喪失會籍後，無法參加。外交部昨日突發稿譴責INTERPOL，基於政治考量，拒絕將台灣納入全球警察合作網絡。