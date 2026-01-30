外交部：「台日漁業委員會」順利達成協議 將進一步修訂業者自律公約

「台灣日本關係協會」與「公益財團法人日本台灣交流協會」於1月27日至29日在宜蘭舉行第12次「台日漁業委員會」，並順利達成協議。外交部表示，本次委員會輪到我方主辦，由台灣日本關係協會副秘書長林郁慧擔任團長，農業部漁業署長王茂城擔任主談人，另海洋委員會海巡署及相關地區漁會也指派代表出席會議。

外交部指出，台日雙方均肯定2025年度「八重山群島以北倒三角形海域」漁船作業規則實施成效良好，並就2026年度作業規則達成共識。雙方同意進一步修訂業者自律公約，並將在漁汛期前對業者進行宣導，避免漁具流出至東經124度02分以東；此外，我方也要求日方與我國就其他重疊經濟海域作業問題，儘早展開協商。

外交部說明，台日於2013年4月10日簽署《台日漁業協議》，以和平理性方式解決長期以來的漁業紛爭，並依據該協議成立「台日漁業委員會」，原則由台日輪流每年召開一次會議，作為雙方建立漁業作業秩序及處理漁業相關議題的重要對話平台。

