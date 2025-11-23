外交部：台灣吐瓦魯邦誼友好 團結共榮提升雙邊關係
（中央社記者游凱翔台北23日電）外交部今天表示，吐瓦魯國總理戴斐立圓滿結束訪台行程並於昨晚搭機離台，未來兩國將秉持團結共榮精神，提升雙邊關係至更為緊密層次，建構兩國如吐瓦魯語Kaitasi（至親家人）般情誼。
外交部中午發布新聞稿表示，戴斐立（Feleti Teo）伉儷國是訪問團圓滿結束訪台行程，於昨晚搭機離台。
外交部指出，戴斐立此次國是訪問期間會晤總統賴清德、接受軍禮歡迎、出席國宴及外交部長林佳龍款宴。戴斐立並代表吐國政府與台灣簽署「台吐團結共榮條約」、「台吐多樣化漁業合作協定」以及「台吐運動交流合作意向書」；訪團同時也到日月潭等台灣風景名勝，體驗台灣自然風景及原住民文化。
外交部強調，台吐邦誼篤睦友好，未來兩國將秉持團結共榮精神，提升雙邊關係至更為緊密層次，建構兩國如至親家人般情誼，攜手開拓各領域合作，共創兩國繁榮並增進民眾福祉，互助共榮。（編輯：林淑媛）1141123
