外交部：台灣、立陶宛政府沒有就駐處名稱更改進行討論

[Newtalk新聞] 立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）日前後悔批准設立「駐立陶宛台灣代表處」，外界關注後續狀況。對此，外交部今（10）日表示，台灣、立陶宛雙方政府並沒有就駐處名稱更改的部分進行討論。

外交部今上午召開例行記者會，對於台立雙方是否討論過更名，以及未來是否有更多合作等問題，發言人蕭光偉回應媒體表示，第一，他要強調，立陶宛和台灣是共享民主價值的重要夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方的共識。

第二，蕭光偉指出，台灣、立陶宛雙方政府並沒有就駐處名稱更改的部分進行討論。

蕭光偉說明，我國持續跟立陶宛在雷射、半導體還有金融等領域推動實質合作，也希望能夠創造互利互惠的實質經貿利益，並深化兩國的民主經濟韌性。他說，台立雙方都希望深化雙邊關係，並且加強實質合作，我國也將持續與立陶宛保持密切溝通以及協調，後續如果有具體進展，也會適時對外說明。

另外，農曆春節將至，蕭光偉再度提醒，出國旅行應該要注意自身安全，特別是應該要注意護照效期至少要有六個月以上；此外，提醒國人要購買足額的海外旅遊保險，降低旅行風險；另外，可以加入領務局的 LINE 官方帳號，上網登錄「出國登錄」等措施，並出國期間注意安全。

蕭光偉表示，外交部希望國人在新的一年都能夠平安順心、萬事如意，國家更加昌盛繁榮，世界也因為台灣的存在以及所做出的貢獻，可以更加的美好。

