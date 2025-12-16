外交部：國人赴日涉詐暴增10倍 勿輕信免費旅遊

記者吳典叡／臺北報導

日本近年「暗黑打工」案件猖獗，外交部今（16）日指出，外館接獲日方通知，今年臺灣人在日本涉及詐騙案件人數較去年暴增10倍，總計達50人，提醒民眾尊重日本當地法規，切勿輕信免費旅遊，或是貪圖一時報酬而觸法。

外交部今日上午舉行例行記者會，由臺灣日本關係協會副秘書長林郁慧進行業務簡報。林郁慧指出，從今年初開始，駐日館處頻繁接獲日方通知，指臺灣人在日本涉嫌詐欺案被捕。其中，民國112年接獲4名臺灣人涉案被捕的案件，113年有5名，今年到目前為止則已經達到50名，可說是「爆炸性增加」。

林郁慧說，有部分臺灣人是因為誤信所謂「暗黑打工」，網路訊息誆稱可免費招待日本旅遊或打工，導致臺灣人在不知情的情況下觸犯當地法律。至於涉案情形，雖然現在臺灣人對東南亞詐騙案的警覺性較強，而在日本的案件則是因網路詐騙訊息而增加，其中也有部分案件是知情而觸犯法規。

林郁慧表示，外交部會持續關注這樣的情形，提醒民眾尊重日本當地法規，切勿輕信免費旅遊，或是貪圖一時的報酬卻因而觸法。

日本近年「暗黑打工」案件猖獗，外交部提醒民眾尊重日本當地法規，切勿輕信免費旅遊，或是貪圖一時報酬而觸法。（記者吳典叡攝）