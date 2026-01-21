政治中心／王云宣、李志銳 台北報導

外交部與國史館合作出版外交史料專書，未來將會收錄7名台灣錢外交部長的口述經歷，今天（21日）下午雙方在外交部舉行簽約啟動儀式，包含錢復、陳唐山、李大維、黃志芳，四位前外交部長都現身，見證這珍貴一刻。





外交部.國史館出版外交史料專書 5名「外交部長」同台

外交部長林佳龍一上台就表示＂很興奮＂ 因為台下有四名資深前輩到場觀禮（圖／民視新聞）





外交部長 林佳龍：「真的很興奮很感動，這個期待的一刻終於來臨。」



外交部長林佳龍，一上台露出燦爛笑容，會這麼興奮，部分原因大概是因為，資深前輩們，都來了。放眼望去，陳唐山、黃志芳、李大維和拄著拐杖的錢復，四名前外交部長，穿上正裝回娘家，其中陳唐山更是早早就現身和前大使們敘舊。

前外交部長 陳唐山：「今天在這個地方，我就覺得有感觸，這個大禮堂是我進來(上任)的時候在這邊，我離開(卸任)的時候也在這個地方，所以回到這個地方，之前就那兩次，今天是第三次。」

前外交部長黃志芳（後排左二）、陳唐山（後排左三）、李大維（後排右二）、錢復（後排右三）及現任部長林佳龍（後排右四）難得同框（圖／民視新聞）

現場包含林佳龍，總計五名"外交部長"同台。珍貴的的合體畫面，原來是因為外交部和國史館，簽下外交史料書出版合作，包含田弘茂、簡又新和林永樂，共7位前外交部長經歷，都將一一收錄。

外交部長 林佳龍：「各位前輩都曾經在觥籌交錯之間化解危機，也在堆積如山的外館電報中權衡利弊，把前輩的經驗整理成可傳承的知識，我們就能夠讓後輩們少走冤枉路。」



前外交部長 錢復：「我是對於外交史非常有興趣，我自己從開始做專員開始，所有的資料都保存著，所有的資料大概有2、3百箱，都放在近代史研究所。」

外交部及國史館合作出版外交專書 將替7位前外交部長紀錄歷史（圖／民視新聞）

外交部攜手國史館，透過口述歷史，將前部長們經驗化為文字傳承，也盼替台灣外交之路，奠定基石。





