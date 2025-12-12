外交部：外移晶圓廠 不如防止戰爭

外交部政務次長吳志中（左）。（本報資料照片）

台灣高科技業陸續至美國設廠引發國人擔憂，外交部政務次長吳志中日前接受外媒專訪強調，會盡最大努力讓最尖端的技術根留台灣；雖然台積電持續加大美國投資力度，但其最先進的製程與研發核心仍將留在台灣。他直言，將晶圓廠移往海外並非風險的解方，「真正的解方，是防止戰爭發生。」

外交部昨日發布新聞稿指出，吳志中10日接受《法新社》專訪，針對全球供應鏈重組及台灣半導體戰略地位，表示儘管中國軍事壓力不斷升高、全球供應鏈也面臨中斷風險，台灣仍堅定維持「最先進」半導體製造技術留在國內，以確保我國在全球產業鏈中，持續扮演不可或缺的核心角色。

吳志中強調：「我們會盡最大努力讓最尖端的技術根留台灣，確保台灣持續在半導體生態系中扮演關鍵角色。」

對於外界建議將晶片生產移出台灣以分散台海發生衝突風險，他認為台灣正逐步擴大全球布局，包括台積電在美國、日本及德國等地建廠，但海外投資「仍與台灣緊密相連」。單純將晶圓廠移往海外並非真正的風險解方，「真正的解方，是防止戰爭發生。」

談及美國川普政府可能採取製造業回流及關稅政策，吳志中指出，要在其他國家複製台灣完整的半導體生態系極具挑戰，「因為台灣擁有非常特殊的半導體製造文化。」雖然台積電持續加大美國投資力度，但其最先進的製程與研發核心仍將留在台灣。

吳志中分析，相信無論是美國或歐洲，若大陸對台發動攻擊，基於自身「國家利益」考量都會作出回應；而美國的利益與台灣的利益在許多方面恰為一致，包括半導體產業、台灣海峽的和平與航行自由等關鍵國家利益。台灣不只是中國所單方宣稱的核心利益，同時更是美國的核心利益。

外交部指出，該專訪以「台灣外交部次長表示將把『最先進』晶片製造留在國內」為題刊登，並獲多家國際主流媒體轉載，包括英國《太陽報》、《曼徹斯特時報》、《自由今日大馬》及印度《經濟日報》等。