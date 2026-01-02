外交部：多數國人滿意政府外交表現 高度支持「總合外交」

記者吳典叡／臺北報導

外交部今（2）日公布最新民調，內容涵蓋國人對賴政府上任以來的外交表現、外交部推動重點工作，以及國際關係展望與區域安全等議題。結果顯示，近6成受訪者滿意賴政府過去1半年以來的外交整體表現，也高度支持「總合外交」與臺歐美日關係深化；另有逾8成認同中共「長臂管轄」與「跨國鎮壓」，對兩岸關係造成負面影響。

調查結果顯示，近6成受訪者滿意賴政府過去1半年以來的外交整體表現。在政策推動方面，逾7成4受訪者支持行政院成立「經濟外交工作小組」，並透過跨部會合作推動「總合外交」（74.5%）；近7成6支持外交部結合各部會資源推動「榮邦計畫」穩固邦交並促進邦交國繁榮（75.7%）。

在國際關係方面，逾5成的受訪者對臺美關係表示有信心（52.4%）；逾8成受訪者支持我國加強與美國各州經貿往來（80.6%）。國人對臺歐關係也高度重視，近8成7受訪者同意應該持續強化臺灣與歐洲的關係（86.6%）。在臺日關係上，逾7成受訪者對日本好感大於中國大陸（72.5%）；約5成3受訪者支持我國與中美洲國家宏都拉斯復交（53.4%）。

在對中國大陸的關係方面，近5成受訪者擔心中共「長臂管轄」與「跨國鎮壓」威脅（49.2%）；逾8成認同此舉對兩岸關係造成負面影響（80.8%）。此外，逾5成受訪者認為「外交關係」的重要性高於「兩岸關係」（51.9%），明顯高於認為「兩岸關係」較「外交關係」重要的比例（32.7%），顯示多數民眾更重視臺灣的國際連結與對外關係發展。