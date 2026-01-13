外交部：密切注意伊朗情勢 5位國人平安

記者郭曉蓓／臺北報導

伊朗境內發生大規模反政府示威，遭到安全部隊血腥鎮壓，死傷人數驟增。外交部今（13）日表示，已與我國轄管伊朗業務的駐杜拜辦事處密切聯繫 ，同時也於7日更新了旅遊警示；目前在伊朗的5位臺灣人平安，外交部密切注意當地情勢，並做好保護僑民的工作。

外交部發言人蕭光偉今日在例行記者會表示，外交部密切關注伊朗情勢，與兼轄伊朗業務的駐杜拜辦事處保持密切聯繫，也持續透過僑民僑胞的聯繫網絡，與在當地的國人保持聯繫。目前在伊朗共有5位國人，人員一切平安。

外交部說，我國駐杜拜辦事處也會依照相關的緊急應變計畫進行應處，做好保護僑民的工作。外交部持續密切關注當地情勢發展，並依據實際情況滾動式調整旅遊警示等資訊，並採取必要措施。

根據外交部領務局官網，國外旅遊警示已於7日將伊朗更新為「第4級：紅色儘速離境」，並說明當地衝突情勢未見平息，呼籲民眾暫勿前往伊朗，已在伊朗的民眾，注意自身安全。