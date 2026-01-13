外交部：密切關注伊朗情勢 做好保護僑民工作

伊朗政府強力鎮壓反政府示威，美國有可能因此採取軍事行動，伊朗局勢相當動盪。外交部發言人蕭光偉今天(13日)在回應媒體詢問時表示，外交部已於7日更新伊朗的紅色旅遊警示訊息，將這起大規模抗議事件的資訊列入，目前則在持續關注當地情勢發展。

蕭光偉說：『(原音)目前我們密切關注伊朗的情勢，而且和我國轄管伊朗業務的駐杜拜辦事處保持密切聯繫。駐杜拜辦事處將依照相關的緊急應變計畫進行應處，做好保護僑民的工作。』

蕭光偉指出，目前在當地的5位國人一切平安，駐處會持續透過僑胞網絡與他們保持聯繫；外交部另會根據當地實際情況滾動式調整旅遊警示資訊，並採取必要因應措施。