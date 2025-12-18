外交部：已獲美方通知軍售8案 履行對台安全承諾

（中央社記者楊堯茹台北18日電）外交部今天表示，已收到美國政府正式通知對台軍售8案。這是川普政府第二任期內宣布的第二批對台軍售，堅定履行對台安全承諾，並延續對台軍售常態化的政策。外交部長林佳龍欣見美國具體落實新版「國家安全戰略」，對台灣戰略地位及強化軍力以嚇阻台海衝突的重視。

外交部上午發布新聞稿指出，收到美國政府正式通知，行政部門已知會國會，將對台灣出售「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、及「魚叉飛彈可修件檢修」共8案，總額111億540萬美元（約新台幣3500億）。

外交部說明，這是川普（Donald Trump）政府第二任期內宣布的第二批對台軍售，再次彰顯美國依據「台灣關係法」及「六項保證」，堅定履行對台安全承諾，並延續對台軍售常態化的政策，協助台灣維持足夠的自我防衛能力及建立強韌的嚇阻戰力。

外交部表示，林佳龍對此表示歡迎，誠摰感謝美方長期對區域安全及台灣自我防衛能力的支持，並欣見美國以具體行動落實其新版「國家安全戰略」（National Security Strategy，NSS）對台灣戰略地位及強化軍力以嚇阻台海衝突的重視。

外交部強調，面對中國在區域頻繁的軍事活動與灰色地帶挑釁、襲擾行徑，台灣秉持守護和平與自由的信念，將持續強化自身國防，展現自我防衛的堅定決心。台灣也將持續深化與美國及其他安全夥伴的合作，持續提升防衛能力與韌性，並歡迎國際社會繼續以具體行動，共同促進台海及區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：萬淑彰）1141218