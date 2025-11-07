外交部：感謝法國外長重申反對武力片面改變台海現狀

（中央社記者吳書緯台北7日電）外交部今天指出，法國外長巴霍5日出席國民議會外交委員會例行聽證會，重申法國堅決反對任何使用武力或威脅使用武力片面改變台海現狀；外交部長林佳龍感謝並歡迎法國堅定支持以和平方式維持台海現狀。

外交部發布新聞稿表示，巴霍（Jean-Noël Barrot）5日出席國民議會外交委員會例行聽證會，會中應詢表示法國堅決反對任何使用武力或威脅使用武力片面改變台海現狀的舉措，並肯定法國與台灣在能源、電池、人工智慧及半導體等關鍵領域合作密切，相關合作與法國推動再工業化、提升競爭力及強化國家自主能力的政策切符。

廣告 廣告

外交部說明，林佳龍感謝並歡迎法國堅定支持以和平方式維持台海現狀，並多次在國內外公開場合強調台海和平穩定對全球安全與繁榮的重要性，台法共享民主、自由與人權等普世價值，雙方近年在經貿、科技、能源轉型及教育文化等領域交流成果豐碩。

外交部說，將持續與法國及歐洲理念相近國家緊密合作，共同強化民主韌性，促進印太及全球的和平、穩定與繁榮。（編輯：謝佳珍）1141107