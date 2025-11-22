外交部：我符合CPTPP入會要件 持續戮力爭取支持
跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)日前在澳洲墨爾本舉行第9次執委會，宣布符合入會資格的國家裡沒有包括台灣，原本冀望加拿大與澳洲接續擔任輪值主席的「較好機會」，似乎仍不敵「政治惡意干擾」，不過，外交部強調，仍將與相關部會持續爭取，力促CPTPP儘快展開台灣的入會談判工作，早日加入以共創區域榮景。
CPTPP生效至今唯一的新成員英國，遞件申請於2021年2月1日被接受，CPTPP在同年6月就為其成立入會工作小組，2023年7月簽署入會議定書，接著陸續完成各國的批准程序，英國在2024年12月正式加入，整個過程大約歷時3年多。
在英國之後，CPTPP於2024年11月第8次執委會通過成立哥斯大黎加的入會工作小組；2025年11月第9次執委會宣布烏拉圭、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、印尼符合「奧克蘭原則」，並決定先啟動烏拉圭的入會程序。
可先注意已進入入會程序國家的遞交申請日期，哥斯大黎加是2022年8月，烏拉圭是2022年11月；台灣是在2021年9月22日遞交申請函。
CPTPP在2024年通過哥斯大黎加入會工作小組這件事，外交部當時解讀，此舉「排除入會工作小組的成立須依遞件申請順序」，並認為這將對我國的推案具有正面意義。
再看輪值主席從2021年開始依序是日本、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳洲。外交部曾表示，日本不僅公開表示歡迎台灣加入，更是聲援台灣力道最強勁的國家；說新加坡與台灣簽有經濟夥伴協定，也支持台灣參與；紐西蘭與台灣同樣簽有自貿協定，且紐國強調會努力讓所有申請國都受到公平待遇；而加拿大是理念相近夥伴，他們還公開表態樂見台灣參與CPTPP；至於澳洲，外交部更曾明確指出，「不論去年是加拿大，還是今年由澳洲擔任輪值主席國，對台灣來說都是較好的機會」。
面對阻礙，外交部長林佳龍20日在回應立委質詢時，提出3點因應做法，首先是台灣的參與有利CPTPP成員國，其次是持續努力增加「前期諮商」的數量，第三是希望日、加、澳、英這些國家的聲量可以大一點，林佳龍說：『(原音)其實我們做了一個調查報告，也就是台灣加入CPTPP，對CPTPP國家的貢獻度，這個最實在，因為對他們有利，結果他們又不讓台灣參加，他們也會面對民意的檢驗。』
除繼續努力外，外交部也一再呼籲CPTPP會員國本於「奧克蘭原則」，著眼於CPTPP的長遠發展，應依申請國的客觀條件公正審查，不要受到政治的惡意干擾。
