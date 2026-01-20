外交部、數發部合作 以AI及數位實力共同推動「總合外交」

數發部、外交部首次雙首長合作會議，以我國AI及數位實力共同推動「總合外交」。（外交部提供）

外交部與數發部今（20）日首次舉行雙部長會議！目標進行合作領域及工作層級的對接，並將聯袂以我國AI及數位實力推動「總合外交」，此外也將協調研議精進提升政府密等公文的電子化工作，增進資訊安全與行政效率。外交部長林佳龍、數發部長林宜敬均親自出席。

外交部指出，部長林佳龍與數位發展部長林宜敬今日在外交部召開雙部長會議，外交部諮詢委員李漢銘教授、外交部政務次長陳明祺、數發部政務次長侯宜秀與兩部相關單位主管亦與會出席。

廣告 廣告

外交部表示，兩部在本次會議中達成多項共識，包含協力深化台美AI供應鏈合作、友盟國家AI基礎建設投資案，以及兩部合作在數位領域深化參與國際組織或機制，並將協調研議精進提升政府密等公文的電子化工作，增進資訊安全與行政效率。

林宜敬指出，當前AI科技發展日新月異，並已重新詮釋國際社會對於「國力」的定義。在AI時代，台灣具備足夠潛力，以數位大國之姿，躍升為地緣政治重要國家。為了將台灣半導體產業優勢轉化為外交工作資產，外交部正推動與邦交國及友盟國家進行多項AI資訊科技合作案，擴充「榮邦計畫」的內涵。

林佳龍也表示，為落實「總合外交」工作，上任以來已先後與文化、教育、環境、經濟、勞動等多個部會召開雙部長會議，而今日與數發部的會議有助未來兩部攜手合作，讓台灣進一步發揚「數位日不落國」的實力，透過合作與投資在外交場域進行固邦、榮邦，甚至拓邦，朝向賴清德總統「經濟日不落國」的目標邁進。

數發部林部長回應表示，數發部是推動台灣數位轉型的引擎，不僅追求國內數位應用的提升，更重視產業的國際競爭力。數發部期待透過與外交部的合作，將台灣的數位影響力延伸至全球，打造安全且可信賴的 AI 供應鏈，並透過台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等場域，持續在AI人才培育、共建繁體中文語料庫（corpus）供大型語言模型（LLM）應用及供應鏈資安等議題推動相關合作。

為確保民主國家AI供應鏈的永續安全，數發部政務次長侯宜秀去年12月受邀赴美，參加由美國國務院經濟事務次卿Jacob Helberg與日本、以色列、澳大利亞及新加坡等國召開的「矽盛世峰會」（Pax Silica Summit），未來台灣將持續與美國在AI政策上進行合作與深化，以建立更完整、更安全的AI民主供應鏈。

台灣一向樂願與友邦及友盟國家分享經濟與科技發展成果，未來外交部將與數發部密切合作，配合資訊科技的軟硬體發展成果，向國際民主友盟提供AI建設及運用解決方案，進一步深化台灣的國際參與並提升台灣的全球價值。

外交部表示，新的一年將持續透過數位科技實力推動台灣外交工作，運用「總合外交」，為台灣開創更寬廣的國際空間。

【看原文連結】