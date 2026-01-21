外交部、數發部合作 以AI及數位實力推動「總合外交」
外交部長林佳龍與數位發展部長林宜敬於20日在外交部召開雙部長會議。這是兩部首次舉行雙部長會議，進行合作領域及工作層級的對接，並將聯袂以我國AI及數位實力推動「總合外交」。
會議中兩部達成多項共識，包含協力深化台美AI供應鏈合作、友盟國家AI基礎建設投資案，以及兩部合作在數位領域深化參與國際組織或機制，並將協調研議精進提升政府密等公文的電子化工作，增進資訊安全與行政效率。
林佳龍表示，當前AI科技發展日新月異，並已重新詮釋國際社會對於「國力」的定義。在AI時代，台灣具備足夠潛力，以數位大國之姿，躍升為地緣政治重要國家。為了將台灣半導體產業優勢轉化為外交工作資產，外交部正推動與邦交國及友盟國家進行多項AI資訊科技合作案，擴充「榮邦計畫」的內涵。
另外，林佳龍指出，為落實「總合外交」工作，上任以來已先後與文化、教育、環境、經濟、勞動等多個部會召開雙部長會議，而今日與數發部的會議有助未來兩部攜手合作，讓台灣進一步發揚「數位日不落國」的實力，透過合作與投資在外交場域進行固邦、榮邦，甚至拓邦，朝向賴清德總統「經濟日不落國」的目標邁進。
林宜敬回應表示，數發部是推動台灣數位轉型的引擎，不僅追求國內數位應用的提升，更重視產業的國際競爭力。數發部期待透過與外交部的合作，將台灣的數位影響力延伸至全球，打造安全且可信賴的 AI 供應鏈，並透過台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等場域，持續在AI人才培育、共建繁體中文語料庫（corpus）供大型語言模型（LLM）應用及供應鏈資安等議題推動相關合作。
林宜敬指出，為確保民主國家AI供應鏈的永續安全，數發部政務次長侯宜秀去年12月受邀赴美，參加由美國國務院經濟事務次卿Jacob Helberg與日本、以色列、澳大利亞及新加坡等國召開的「矽盛世峰會」（Pax Silica Summit），未來台灣將持續與美國在AI政策上進行合作與深化，以建立更完整、更安全的AI民主供應鏈。
外交部表示，台灣一向樂願與友邦及友盟國家分享經濟與科技發展成果，未來外交部將與數發部密切合作，配合資訊科技的軟硬體發展成果，向國際民主友盟提供AI建設及運用解決方案，進一步深化台灣的國際參與並提升台灣的全球價值。
外交部指出，在新的一年，外交部將持續透過數位科技實力推動台灣外交工作，運用「總合外交」，為台灣開創更寬廣的國際空間。
看更多 CTWANT 文章
不只是「假男友」4／曖昧藏在影片中 檸檬首集節目找派翠克助陣 陳天仁幫一樹拍「女友篇」
國旅平均房價已降6元！ Cheap酸「趕快去訂房」：再貼4元就可買茶葉蛋
不只是「假男友」1／蕾菈斷開湯宇 被抓包夜歸「瘋男」晨灰家
其他人也在看
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 39 分鐘前 ・ 14
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 19 小時前 ・ 95
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 258
美車有望「0關稅」？ 政院證實：美方要求全面開放
台美對等關稅確定降為15%，不過美製進口車的關稅尚未公布，日前有消息傳出關稅有望調降到0%，引發大眾對台灣車市的熱烈討論。而經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日表示，美方要求我方全面市場開放，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放情形，並參考過去我方與他國FTA的開放程度，至於美製進口車關稅是否會調降，楊珍妮說明，汽車市場開放的降稅，將會與美方進行協商，一旦雙方簽署協議之後，談判團隊會完整報告。EBC東森財經新聞 ・ 21 小時前 ・ 102
又有共諜落網！「這政黨」幹部接受中國招待還介選 法院出手重判
即時中心／高睿鴻報導為達統戰目的，中共惡意滲透台灣的手段越來越多元，甚至將魔爪伸進民間；為此，台灣政府及檢調系統近日積極肅清匪諜，並讓法院定奪相關案件。高院最近就接獲1案，得知「統一聯盟黨」屏東分會會長張存逢、總幹事黃榮德，不僅在2024年總統大選期間，與中國台辦官員密切聯繫、更接受落地招待、低價餐飲及旅遊等，換取事後協助宣傳、支持國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康。高院審酌後，對兩人均維持4年6月有期徒刑原判。民視 ・ 1 天前 ・ 95
在野搶高地1／白委髮夾彎不卡軍購條例 藍傳親美派場外集結架空黨中央
民眾黨針對日前行政院提出八年約需對美砸新台幣1.25兆元、全名為《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》的「國防採購特別條例」喊出堅決反對，對此美方屢次磋商，才敲定由黃國昌率候任立委王安祥、民眾黨國際部主任林子宇、民眾黨立院黨團主任陳智菡等人快閃訪美做為...CTWANT ・ 1 天前 ・ 97
台美關稅最後一哩路 「進口車調降」等3類別曝光
台美16日同步宣布達成關稅協議，對台關稅15%不疊加，美方232條款之半導體及其衍生品關稅獲最優惠待遇（MFN），台上述相關科技產業赴美自主投資2500億美元、另政府提信貸2500億美元。有媒體報導引述不具名官員說法，包括美國汽車、醫材、基改食品、美豬美牛等，相關細節最快數週內談妥，待雙方正式簽署後，「接下來立院政治攻防是一大考驗。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
藍營竹縣提名陷內鬥僵局 陳見賢惹議綠營推鄭朝方備戰
2026新竹縣長選舉佈局，藍綠兩樣情。由於現任縣長楊文科涉貪案仍在審理，國民黨接班人選喬不攏，立委徐欣瑩與副縣長陳見賢兩強相爭，協調未果。其中，陳見賢的過往背景成為選戰攻防焦點，不僅遭名嘴質疑曾受管訓，更被指捲入幫派與土地開發爭議，讓藍營在地選情增添變數。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 8
曝2026花蓮縣長戰局！何啟聖：綠營恐不推人
[NOWnews今日新聞]資深媒體人何啟聖日前表達要投入2026花蓮縣長選舉，今（20）日在政論直播節目《中午來開匯》專訪時表示，根據自己第一線接觸，民進黨今年恐不會在花蓮推出人選，選戰將轉向為國民黨...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 1
國民黨2026恐翻車！學者驚爆3縣市整合危機 斷言綠營已開始強攻
即時中心／黃于庭報導九合一大選將近，朝野各黨派積極布局，民進黨已陸續拍板出戰人選；反觀國民黨仍有多縣市未明，甚至面臨整合困境，更有多名學者、媒體人分析，藍營2026恐怕會失去多個席次。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳表示，關稅、總預算等議題，當前環境氛圍有利於民進黨，且國民黨3縣市整合持續卡關，現在可說是面臨內外交迫，年底選舉風險恐怕相當高。民視 ・ 1 天前 ・ 39
格陵蘭危機升溫！丹麥、美國、加拿大增兵 揭密歐盟防禦條款42.7
美國總統川普併吞格陵蘭的野心，造成西方民主陣營瀕臨破裂。宗主國丹麥的增派兵力於19日晚間飛抵格陵蘭，同一時間，北美防空司令部（NORAD）也宣布一架飛機將抵達該島的美軍基地，互別矛頭的意味濃厚。加拿大媒體則引述自家官員報導，渥太華同樣規劃派兵格陵蘭參加歐洲盟國的聯合軍演，就只等最終決定。隨著北約的共同防禦機制恐怕失靈，外界也關注歐盟第42.7的協防條款，能否成為丹麥的保命符。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 7
「對美投資5千億是絕對錯誤！」卓榮泰說重話了 憂造成後續談判困擾
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導台美日前公布關稅談判共識，對等關稅降至15%，但台企需對美投資2500億元，政府以信用保證支持金融機構提供2500億美元融資額...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
從陳時中到鄭麗君 明星政務官能否為綠營打開台北市大門？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿負責對等關稅談判的行政院副院長鄭麗君，近日確認為台灣爭取到台美對等關稅15%不疊加的逆差國家最惠待遇，談判團隊於昨（1/19）...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 31
為鄭習會鋪路？鄭麗文拜會馬英九 對話曝光「開始練毛筆字」
即時中心／潘柏廷報導國民黨主席鄭麗文先前期盼今年（2026）上半年能在北京與中共總書記習近平見面，她今（20）日下午更前往拜會前總統馬英九請益，消息一出受到各界關注。稍早，鄭麗文結束拜會行程後接受媒體聯訪，她也透露此次拜會的談話內容了！鄭麗文今日拜會馬英九後，接受媒體聯訪坦言，今天拜會內容大部分時間，的確聚焦兩岸的交流、兩岸關係的破冰，而馬英九非常支持與鼓勵。她透露，馬英九在會中一再宣稱，總統賴清德自詡是「務實的台獨工作者」，但「務實」與「台獨」基本上不相容、邏輯也不通；台獨就是死胡同，所有國際社會放諸四海，沒有人支持台獨，因此是完全行不通的死路，而未來國家前途、兩岸和平至關重要。同時，鄭麗文也說，馬英九更給國民黨中央非常多的鼓勵，也分享過去和習近平會面的經驗與趣談，而在拜會過程感受馬英九非常親切溫暖，甚至馬英九還講很多小故事，「他還特別提醒我，如果要去中國訪問第一不能穿高跟鞋、第二現在就可以開始練毛筆字」。「但是現在練可能太慢了」，鄭麗文笑說，大家都知道馬英九毛筆寫得非常好，甚至去到哪裡都可以信手捻來題字，因此現在練恐怕臨時抱佛腳已經來不及了。原文出處：快新聞／為鄭習會鋪路？鄭麗文拜會馬英九 對話曝光「開始練毛筆字」 更多民視新聞報導資深媒體人「神預言」 黃國昌出席機密會議「就是要偷東西」最新民調曝光！第二選擇支持度居冠 王婉諭鬆口：考慮選「這縣市」川普創和平理事會 竟邀請「2國家」跌破眾人眼鏡民視影音 ・ 14 小時前 ・ 1
綠勸進鄭麗君選北市 藍委批「德公移山」
民進黨布局2026縣市首長選戰，近日因行政院副院長鄭麗君對美關稅談判有功，黨內勸進鄭出戰台北市長聲浪愈發強烈，但國民黨立...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 24
劉和然盼與李四川見面談 強調君子之爭結果須團結
爭取國民黨提名參選2026年新北市長的新北市副市長劉和然今（19）日表示，黨中央希望在農曆年前2月17日之前決定人選，只要黨的機制出來一定尊重，也期盼能在1月底與另一位參選人李四川見面討論後續作為。他強調，若要參與這場競爭必須是君子之爭，只要過程機制公開公平、目標是勝選，不管結果如何都必須團結。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
綠為反停砍年金聲請釋憲 藍主張：為落實公教人員信賴保護
行政院、考試院、民進黨立法院黨團針對停砍年金法案，先後遞狀聲請釋憲與暫時處分。國民黨團19日強烈譴責並指出，年金改革不是製造世代對立，停砍年金修法是為了落實對公教人員的「信賴保護」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
批綠營「烏龍作秀」抹黑造謠 國民黨反酸：內容錯誤百出、邏輯死亡
[Newtalk新聞] 針對民進黨議員及參選人今（19）日大動作召開記者會，惡意造謠預算遭阻擋，藍營議員反批綠營民代為了博取選舉版面，連基本的議事進度都搞不清楚，就急著噴政治口水。包含 TPASS 及河川排水等 38 項民生預算早在立法院「抽出先審」，財劃法修法更實質為高雄爭取百億經費。「民進黨小雞們開了一場內容錯誤百出、邏輯死亡的記者會，不僅是大烏龍，更凸顯綠營監督品質之低落，令人感到不可思議與遺憾。」 高市議會國民黨團總召黃香菽表示，民進黨議員口口聲聲說要建設，卻連預算審查的現況都狀況外，她指出攸關市民權益的 TPASS 通勤月票及救命的河川排水整治等共 38 項建設預算，國民黨立院黨團早已同意並抽出優先審查，何來阻擋之說？綠營民代不願面對真相，只會拿錯誤資訊混淆視聽，根本是「看到黑影就開槍」，為了選舉利益不惜抹黑造謠。 議員白喬茵進一步指出，國民黨團推動《財政收支劃分法》修法，經兩次修法，已實質替高雄市爭取到超過百億元的統籌分配款與建設經費，反觀民進黨議員，對於國民黨為高雄爭取預算的事實視而不見，只會配合黨意當投票部隊，如今更淪為散播假消息的工具。 議員許采蓁也反酸整場記者會內容新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
決戰台中！ 賴總統做球助攻何欣純 藍營陷姐弟之爭人選卡卡
中部中心／陳仕承、李柏瑾報導2026決戰台中，綠營全面啟動，總統賴清德，出席防災士培訓活動，大讚立委何欣純，認真打拚第一名，有了總統加持，何欣純更是火力全開，當著市長盧秀燕的面，再攻普發現金直球對決，反觀藍營，陷入姊弟之爭僵局，基層焦慮感大爆發。總統賴清德（右二）出席防災士培訓活動大讚何欣純（左一）認真打拚第一名（圖／翻攝畫面）總統賴清德低調現身台中市，出席防災士培訓活動，民進黨台中市長參選人立委何欣純全程陪同，總統更不忘大讚力挺。綠營瞄準2026台中市長，不只有總統牌全力助攻，何欣純也主動出招，攻勢不斷。台中市議會民進黨黨團幹部交接，何欣純當著市長盧秀燕的面，再追普發現金。國民黨立委楊瓊瓔（右二）與立法院副院長江啟臣爭接 藍營姐弟之爭人選卡卡（圖／民視新聞）敏感議題，台下盧秀燕全程面帶微笑，上台致詞話說的婉轉，而藍營有意角逐台中市長提名的立委楊瓊瓔，面對普發現金，四兩撥千斤。藍營女將，低調應戰，全是因為黨內姊弟之爭，協調喬不攏，人選難產，陷入僵局，戰線似乎要拉長。藍營台中市長人選卡關，綠營上下就位，積極備戰，力拼翻轉大台中。原文出處：決戰台中！賴總統做球助攻何欣純 藍營陷姐弟之爭人選卡卡 更多民視新聞報導蔡其昌TeamTaiwan春聯首發逾萬人領 明起全國319處同步供索取台中市長初選"藍姐弟破裂" 江啟臣:盼1月底人選敲定藍協調台中參選人破局 何欣純:江啟臣是好人 楊瓊瓔比江啟臣好民視影音 ・ 17 小時前 ・ 1
伊朗官媒遭駭客入侵 播流亡王儲精神喊話示威者畫面｜#鏡新聞
伊朗全國性的示威行動，持續延燒，現在就有報導指出，伊朗國營電視台的衛星訊號竟然遭駭客入侵，電視節目被插播，伊朗流亡海外王儲芮沙巴勒維的畫面，影片更直接向伊朗的安全部隊和軍隊喊話，希望他們不要把武器對準人民，反而要保護自己的民眾。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言