外交部、數發部首次舉行雙部長會議 整合臺灣實力固邦榮邦

記者吳典叡／臺北報導

外交部與數位發展部今（20）日首次舉行雙部長會議，會中達成「協力深化臺美AI供應鏈合作」等多項共識。外交部指出，未來兩部攜手合作，透過合作與投資在外交場域進行固邦、榮邦，朝向「經濟日不落國」的目標邁進。

外交部長林佳龍與數位發展部長林宜敬於今日在外交部召開雙部長會議。這是兩部首次舉行雙部長會議，進行合作領域及工作層級的對接，並將聯袂以我國AI及數位實力推動「總合外交」。其中，兩部在會中達成多項共識，包含「協力深化臺美AI供應鏈合作、友盟國家AI基礎建設投資案」等，以及兩部合作在數位領域深化參與國際組織或機制，並將協調研議精進提升政府密等公文的電子化工作，增進資訊安全與行政效率。

林佳龍表示，為了將臺灣半導體產業優勢轉化為外交工作資產，外交部正推動與邦交國及友盟國家進行多項AI資訊科技合作案，擴充「榮邦計畫」的內涵。同時，此次與數發部的會議有助未來兩部攜手合作，透過合作與投資在外交場域進行固邦、榮邦，甚至拓邦，朝向總統賴清德「經濟日不落國」的目標邁進。

林宜敬表示，期待透過與外交部的合作，將臺灣的數位影響力延伸至全球，打造安全且可信賴的 AI 供應鏈，並透過臺美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等場域，持續在AI人才培育、共建繁體中文語料庫（corpus）供大型語言模型（LLM）應用及供應鏈資安等議題推動相關合作。

外交部表示，未來將與數發部密切合作，配合資訊科技的軟硬體發展成果，向國際民主友盟提供AI建設及運用解決方案，進一步深化臺灣的國際參與，並提升臺灣的全球價值。

外交部與數位發展部首次舉行雙部長會議，將整合臺灣雄厚數位實力，達成固邦與榮邦等目標。（外交部提供）