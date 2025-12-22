外交部：日本參議員院TY會訪台 以實際行動支持台灣

（中央社記者楊堯茹台北22日電）外交部表示，「台灣女婿」日本前農林水產副大臣、參議員瀧波宏文今天率日本參議院TY會團訪台，將晉見總統賴清德、拜會行政院長卓榮泰，以實際行動表達對台灣的支持。

外交部上午發布新聞稿指出，日本參議院TY會台灣訪問團22日至24日訪台，由日本參議院參議員瀧波宏文擔任團長，團員包括夫人瀧波史織，參議員小林一大、鈴木大地、宮本和宏一行5人，外交部誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將晉見賴總統、拜會卓榮泰、外交部長林佳龍、台灣日本關係協會會長蘇嘉全及新北市長侯友宜。

外交部表示，「TY會」是日本參議院友台組織之一，由瀧波宏文（Takinami）及前參議員吉川有美（Yoshikawa）發起，名稱有「台灣友好」寓意。瀧波宏文為台灣女婿，曾任日本農林水產副大臣、經濟產業大臣政務官等要職，長年支持推動台日關係發展不遺餘力，也多次為台灣仗義執言。

外交部說，此次多位自民黨青壯世代國會議員訪台，是以實際行動表達對台灣的支持。（編輯：萬淑彰）1141222