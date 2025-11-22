外交部：日本對「台灣有事」仍採戰略模糊
針對中國與日本近期持續升高的對立態勢，外交部在送交給立法院委員會的報告中指出，日本首相高市早苗日前在國會的答詢內容，仍遵循日本政府既定立場，日本政府對於「台灣有事」議題也繼續採取戰略模糊策略，所以，外交部認為，目前仍不能將高市的答詢內容直接解讀為日本會協防台灣；另在因應方面，外交部重申「三鏈戰略」，政府會積極善用友我力量，並以更具戰略性的觀點強化我國與美、日等理念相近夥伴的鏈結。
立法院外交與國防委員會24日預定邀請國安局、外交部等單位專題報告「日本首相高市早苗台灣有事說及安保三文件修正對區域安全及台海穩定的情勢研析」。
外交部在送交立法院的報告中指出，日本首相高市早苗在國會有關「存立危機事態」(存亡危機事態)的答詢內容，「基本上仍遵循日本政府既定立場」，但不同處在於高市是以首相身分在國會殿堂，並就所謂「台灣有事」事態做出較為明確陳述，似有意藉此提高對中國的嚇阻。
高市的發言引發部分輿論質疑其內容可能逾越歷代政府見解，並引起中國強烈反彈，但外交部認為，日本政府目前對「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，對於這是否構成「存立危機事態」並未明確回應，且實務上，「台灣有事」牽涉範圍與階段相當廣泛，若台海發生衝突，日本政府的決策除涉及高度政治判斷外，也將受到美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，所以高市這次的答詢內容「尚難直接解讀為日本將協防台灣」。
外交部表示，將努力善用高市內閣的友台力量推升台日關係，同時持續多方布局，強化經營國會各黨派人脈，確保日本友我力量得以持續穩定推動關係發展，且美國國務院已表態反對任何以武力或脅迫手段片面改變台海現狀企圖，因此我國希望以更具戰略性的觀點，加強鏈結理念相近夥伴關係，以「總合外交」為羅盤，「三鏈戰略」為指針，推展多邊全面夥伴關係。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)台灣要與國際社會成員一起合作，來維持區域跟台海的和平穩定。』
至於日本與中國的關係，外交部指出，日、中外交重大衝突多因歷史及領土問題，例如2005年歷史教科書爭議、2010年與2012年釣魚台爭議，而台灣議題與這些歷史、領土相同，都屬於中國自稱的核心利益，而中共一連串舉動擴大衝突，導致關係陷入僵局，加上目前第二軌議員外交管道萎縮，壓縮戰略迴旋空間，所以研判短期內僵局恐將持續。
