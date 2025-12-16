外交部：日本從未承認台灣是中華人民共和國一部分

針對中國與日本駐聯合國大使在聯合國安理會辯論「台灣有事」議題並提到台灣主權地位的最新事態，外交部台灣日本關係協會副祕書長林郁慧今天(16日)在回應媒體詢問時，除重申我方嚴正立場外，更進一步說明日本政府的立場，強調日本「從來沒有承認台灣是中華人民共和國的一部分」。

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢「台灣有事」時的內容引發中國不滿，中日僵局已持續超過1個月；中、日兩國駐聯合國大使15日則在安理會就此議題互相交鋒，並觸及台灣主權議題。

廣告 廣告

台日協副祕書長林郁慧在回應時重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣，這不僅是台海客觀現狀，也是國際社會公認事實。

林郁慧還進一步說明日本政府對台灣地位的立場，並強調日本政府從未改變，林郁慧說：『(原音)日本政府的一貫立場，就是日本理解並且尊重中國在1972年日中聯合聲明主張台灣是中華人民共和國領土不可分割的一個部分，但是從來沒有承認台灣是中華人民共和國的一個部分。』

另外，法國農產品促進協會(AVPA)舉辦第八屆世界茶葉大賽，台灣有29位茶商報名並獲得多面獎牌，網路上有影片稱台灣茶商得獎時有人鬧場貶低台灣地位。外交部發言人蕭光偉對此回應表示，外交部有注意到這部影片，但不確定鬧場人士究竟說了什麼，如果這位人士講述的是台灣是中國的一省，外交部要嚴正駁斥，並再次強調中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。